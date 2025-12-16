Chatra News: विदेशी पर्यटकों का जत्था पहुंचा कौलेश्वरी, तीन धर्मो का है संगम स्थल

संवाद सूत्र, हंटरगंज(चतरा)। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तीन धर्मो का संगम स्थल कौलेश्वरी पर्वत वैश्विक स्तर पर विख्यात है। इस पर्वत पर सनातन, बौद्ध और जैन धर्मावम्बियों की अपनी-अपनी मान्यता है।

मंगलवार को कौलेश्वरी तलहटी पर विदेशी पर्यटकों का जत्था पहुंचा, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं में अमेरिका, तिब्बत, वर्मा, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और नेपाल देश से आए साठ बौद्ध भीक्षुओं ने बौद्ध पार्क में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा अर्चना की।