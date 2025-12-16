Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chatra News: विदेशी पर्यटकों का जत्था पहुंचा कौलेश्वरी, तीन धर्मो का है संगम स्थल

    By Pankaj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:31 PM (IST)

    चतरा जिले के कौलेश्वरी में विदेशी पर्यटकों का एक जत्था पहुंचा। कौलेश्वरी पर्वत तीन धर्मों - हिंदू, बौद्ध और जैन का संगम स्थल है, जिससे यह स्थान और भी ...और पढ़ें

    Hero Image

    कौलेश्वरी तलहटी पर विदेशी पर्यटकों का जत्था पहुंचा।

    संवाद सूत्र, हंटरगंज(चतरा)। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तीन धर्मो का संगम स्थल कौलेश्वरी पर्वत वैश्विक स्तर पर विख्यात है। इस पर्वत पर सनातन, बौद्ध और जैन धर्मावम्बियों की अपनी-अपनी मान्यता है।

    मंगलवार को कौलेश्वरी तलहटी पर विदेशी पर्यटकों का जत्था पहुंचा, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं में अमेरिका, तिब्बत, वर्मा, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और नेपाल देश से आए साठ बौद्ध भीक्षुओं ने बौद्ध पार्क में स्थापित भगवान  बुद्ध की प्रतिमा की पूजा अर्चना की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान देखा गया कि पार्क में गंदगी का अंबार लगा है। कहा कि कौलेश्वरी पहाड़ पर चढ़ मां का दर्शन करना था। लेकिन बुद्धा पार्क को देख कर काफी दुख हो रहा है। यहां पर एक भी शौचालय नहीं है।

    बता दें कि कौलेश्वरी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों के संगम के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता  इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिला रही है।