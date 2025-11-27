Chatra Crime: प्रेमी संग मिलकर पति के साथ कर दिया खेला, पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल

संवाद सूत्र, हंटरगंज (चतरा) । हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां पत्नी ने ही प्रेमी संग मिलकर अपने पति को अपहरण करने का षड्यंत्र रचा। लगातार चौथे दिन पुलिस हर जगह तलाश करती रही। खोजी कुत्ता का भी सहयोग लिया गया। बावजूद युवक का सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने पत्नी को अपहरण की धारा में जेल भेज दिया है। परिजन लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं। साक्ष्य के अभाव में पुलिस ने अभी तक हत्या की धारा नहीं लगाई है।

हंटरगंज थाना पुलिस ने बताया कि विवेचना में यदि हत्या की पुष्टि हुई तो धारा बढ़ाई जाएगी। आसनाडाहा गांव निवासी 30 वर्षीय संजू भारती घर से बैंक से पैसा निकासी के लिए डुमरी निकला था। लेकिन फिर वापस घर नहीं लौटा।

वहीं उसके भाई संजय भारती ने हंटरगंज थाना पुलिस को आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उसके भाई की पत्नी रीता देवी का अवैध संबंध बोड़ा मोड़ निवासी अरविंद भारती से है। उसने आरोप लगाते हुए बताया था कि मेरे भाई को बीच रास्ते से हटाने की कोशिश में उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने षड्यंत्र रच कर उसे अपहण करवाया है।

पूछताछ में बताया- मारकर फेंक दिया वहीं संजय ने अपने भाई की हत्या की भी आशंका जताई थी। पुलिस ने अपहरण हुए युवक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने पति को उसके प्रेमी द्वारा मारकर फेंक देने का बयान पुलिस को दिया था।

पत्नी के बयान पर लगातार चौथे दिन बुधवार को भी पुलिस ने खोजी कुता का सहारा लिया। चकला के विभिन्न जंगलों में सर्च की। कोई सुराग न मिलने पर पुलिस रीता को अपहरण की धारा में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।