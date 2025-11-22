Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chatra में चमकाने के नाम पर 3 लाख का जेबर लेकर फरार,अपराधियों की सक्रियता बढ़ी

    By Ajit Pandey Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:03 PM (IST)

    चतरा में अपराधियों ने जेवर चमकाने के नाम पर एक महिला से 3 लाख रुपये के गहने ठग लिए। दो अज्ञात व्यक्ति महिला के घर आए और गहने चमकाने का प्रस्ताव रखा। महिला के विश्वास करने पर वे गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में अपराधियों की सक्रियता बढ़ गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चमकाने के नाम पर जेबर लिया और फरार हो गए।

    संवाद सूत्र, प्रतापपुर (चतरा)। प्रतापपुर इन दिनों अपराधियों के निशाने पर है। ठगी, चोरी और असामाजिक गतिविधियों की लगातार हो रही घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का ऐसा माहौल बना कर रख दिया है, जिसे लेकर हर घर चिंतित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामपुर में दिनदहाड़े पूर्व सैनिक केदारनाथ ठाकुर के घर से शुक्रवार को करीब तीन लाख रुपये के जेवरात ठग लिए। घऱ पर कोई पुरुष सदस्य नहीं था। महिला से जेबर चमकाने के नाम लिया और मौका पाघटना से लोगों में खौफ गहरा गया है। दो ठग जेवर चमकाने के नाम पर घर पर पहुंचे। 

    परिवार के सदस्यों का विश्वास जीता और पलक झपकते ही कीमती जेवर लेकर गायब हो गए। घटना की तेजी और ठगों के बेखौफ अंदाज ने ग्रामीणों को हैरान कर दिया है। इससे पहले मंगलवार की रात चंद्रीकला गांव में कलीमुद्दीन के घर से चोरों ने करीब दस लाख रुपये के जेवरात और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया।

    चोरों ने ताला खोलने से लेकर सामान तलाशने तक पूरे ऑपरेशन को इतनी बारीकी से अंजाम दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। ग्रामीणों का कहना है कि अपराधियों की इस सुनियोजित गतिविधि से साफ पता चलता है कि उन्होंने पहले से घर की रेकी की थी। 

    दोनों घटनाओं ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि कहीं भी, कभी भी अपराधी वारदात कर सकते हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। खासकर शादी-विवाह के इस मौसम में असुरक्षा को ले लोग गहरे तनाव में हैं।

    देर रात घर खाली छोड़कर बाहर जाना अब किसी को सुरक्षित नहीं लगता। कई परिवार कार्यक्रमों में शामिल होने से भी बच रहे हैं, ताकि किसी अनहोनी का खतरा न हो। सामाजिक गतिविधियों के बीच फैलती इस दहशत ने पूरे प्रखंड लोगों को को बेचैन कर रखा है।

    ग्रामीणों का साफ आरोप है कि रात्रि गश्ती नहीं होती है। पुलिस की सक्रियता कम है और अपराधी इसका फायदा उठाकर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

    लोगों ने प्रशासन से गश्त बढ़ाने, संदिग्धों की निगरानी तेज करने और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक पुलिस कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, अपराधियों के हौसले कमजोर होने वाले नहीं हैं।