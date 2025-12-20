Chatra News: लापरवाही की पराकाष्ठा...सड़क निर्माण के दौरान पेड़ से दबकर ढाई साल के मासूम की मौत, मां की हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, प्रतापपुर (चतरा)। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के टंडवा गांव स्थित असनाही टोला में शनिवार की शाम सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुई घोर लापरवाही ने एक हंसते-खेलते घर को उजाड़ दिया। संवेदक द्वारा बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के पीपल का पेड़ गिराए जाने के दौरान ढाई वर्ष के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में सड़क निर्माण कार्य चल रहा था।सड़क के बीच स्थित पीपल के पेड़ को हटाने के लिए संवेदक ने जेसीबी मशीन लगाई। पेड़ को जड़ से उखाड़ने के क्रम में वह अनियंत्रित होकर पास के बिजली पोल पर गिर गया।

बच्चे को बचाने के प्रयास में मां भी हुई हादसे का शिकार उसी समय मौके पर मौजूद ढाई साल का बालक उसकी चपेट में आ गया। बच्चे को बचाने के प्रयास में उसकी मां भी हादसे का शिकार हो गई।हादसा इतना भयावह था कि मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां रिंकू देवी का एक पैर टूट गया।

घायल महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृतक बालक की पहचान फुलदेव यादव के पुत्र के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापपुर थाना प्रभारी रंजीत कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की।