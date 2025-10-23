बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी, वाहन के अलावा पैदल आने-जानेवालों पर भी रखी जा रही नजर

जागरण संवाददाता, चतरा : Bihar assembly elections बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है। हंटरगंज और प्रतापपुर थाना क्षेत्रों के अंतर्गत बिहार सीमा से लगे आठ प्रमुख स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उनकी प्रतिनियुक्ति विभिन्न चरणों में दिन रात की है। पैदल से लेकर वाहनों पर सफर करने वालों में उनकी पैनी नजर है। उपायुक्त कीर्तिश्री जी के निर्देश पर गठित संयुक्त दल द्वारा सीमा पार आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को रोका जा सके। सीमा क्षेत्र में शराब, नकदी, हथियार और अन्य संदिग्ध वस्तुओं की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है। बिहार विधानसभा का चुनाव दो चरणों में होना है।

पहला चरण छह को तथा दूसरा चरण 11 नवंबर हो होगा। जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होनी है। जब तक मतदान नहीं होता है, तब तक उपर्युक्त सारे पोस्ट गतिशील रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि छोटे-बड़े हर वाहनों की जांच की जा रही है। इतना नहीं, पैदल चलने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। बिहार से सटने वाले प्रतापपुर क्षेत्र के चंद्रीगोविंदपुर व गजवा तथा हंटरगंज थाना क्षेत्र के सयपुर व नावाडीह-पनारी, पिंडरी, कोशमाही, लेंजवा एवं जबड़ा शामिल है।