Railway News: कई ट्रेनें रोलिंग ब्लॉक के कारण 24 से 30 नवंबर तक रद, कुछ का बदला गया मार्ग; देखें शेड्यूल

जागरण संवादाता, बोकारो। आद्रा रेल मंडल में 24 से 30 नवंबर तक रोलिंग ब्लॉक के कारण कई ट्रेनों के परिचालन पर सीधे असर पड़ेगा।

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार 68046/68045 आसनसोल–आद्रा–आसनसोल मेमू 25 नवंबर को, 68077/68078 आद्रा–भागा–आद्रा मेमू 25 और 29 नवंबर को, 68090 और 68089 आद्रा–मिदनापुर–आद्रा मेमू 28 नवंबर को तथा 68053 और 68054 आद्रा–बाराभूम–आद्रा मेमू 30 नवंबर को रद रहेगी।

इसी प्रकार 18019/18020 झाड़ग्राम–धनबाद–झाड़ग्राम एक्सप्रेस को 24 से 28 नवंबर तक बोकारो तक ही चलेगी। इस दौरान बोकारो–धनबाद–बोकारो खंड में सेवा रद रहेगी।

13502/13504 बर्धमान–हटिया–बर्धमान मेमू भी इन्हीं तिथियों में गोमो से शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट होगी। 68056/68060 टाटानगर–आसनसोल–बाराभूम मेमू 25 नवंबर को आद्रा से तथा 63594/63593 आसनसोल–पुरुलिया–आसनसोल मेमू 30 नवंबर को आद्रा से ही चलेगी, जिससे संबंधित खंडों में सेवा प्रभावित रहेगी।

इसी प्रकार 18184 बक्सर–टाटानगर एक्सप्रेस 30 नवंबर को बक्सर से 60 मिनट विलंब से चलेगी। 18036 हटिया–खड़गपुर एक्सप्रेस 29 नवंबर को तथा 18035 खड़गपुर–हटिया एक्सप्रेस 30 नवंबर को 120 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी।

इसके अलावा 12802 आनंद विहार–पुरी एक्सप्रेस को 24, 27 एवं 29 नवंबर को आवश्यकता अनुसार चंद्रपुरा–राजबेड़ा खंड में नियंत्रित किया जा सकता है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की नवीनतम स्थिति अवश्य जांच लें ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।