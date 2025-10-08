बोकारो के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक, बाहर निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक प्लान
बोकारो में आदिवासी बचाओ मोर्चा ने कुड़मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने के विरोध में विशाल आदिवासी आक्रोश रैली निकाली। जिले भर से आदिवासी संगठन और नेता शामिल हुए। चास क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई कई मार्गो पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहा। आदिवासी नेता महेश मुंडा ने कहा कि हर गांव से प्रतिनिधि रैली में भाग लेंगे।
जागरण संवाददाता, बोकारो। कुड़मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने के कुड़मियों के मांग के विरोध में आज बोकारो जिले में आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले विशाल आदिवासी आक्रोश रैली निकाली जा रही है।
इस रैली में जिले भर के साथ-साथ पूरे राज्य के आदिवासी संगठनों और नेताओं के जुटने की संभावना है। जिला प्रशासन ने संभावित भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे चास क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है।
सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चास के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस दौरान अनावश्यक रूप से इन मार्गों पर न निकलें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें।
आदिवासी समाज के नेता महेश मुंडा ने बताया कि बोकारो जिले के हर गांव से कम-से-कम एक प्रतिनिधि रैली में भाग लेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव सहित अन्य आदिवासी समाज के नेता शामिल रहेंगे।
यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा, लेकिन सरकार को यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि झारखंड के आदिवासी समाज किसी भी कीमत पर कुड़मी को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का विरोध करेगा।
प्रशासन ने भीड़ के मद्देनजर हर संवेदनशील स्थान पर पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात किए हैं। सुरक्षा बलों को सतर्क रहने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
इन मार्गों पर रहेगा आवागमन प्रतिबंधित
- नया मोड़ से चेक पोस्ट चास की ओर जाने वाले वाहनों का दाहिने लेन से परिचालन बंद रहेगा।
- उकरीद मोड़ से नया मोड़ आने वाले वाहनों का दाहिने लेन से परिचालन प्रतिबंधित रहेगा, केवल बाएं लेन से आवागमन होगा।
- गांधी चौक सेक्टर-4 से नया मोड़ की ओर जाने वाले वाहनों का परिचालन दाहिने लेन से कराया जाएगा।
- भारी वाहनों पर पूर्ण रोक
- पेटरवार की ओर से आने वाले भारी वाहन जरीडीह टोल प्लाजा के पास रोके जाएंगे।
- धनबाद की ओर से आने वाले ट्रक और बसें पुपुनकी टोल प्लाजा से आगे नहीं जा सकेंगी।
- पुरूलिया मार्ग से आने वाले वाहनों को आईटीआई मोड़ से पहले रोक दिया जाएगा।
- वाहनों की पार्किंग व्यवस्था
- पिंड्राजोरा व धनबाद दिशा से आने वाले वाहनों के लिए जेल गेट मैदान और जैप-4 बघरायबेड़ा मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
- चंद्रपुरा व धनबाद दिशा से आने वाले वाहनों के लिए सेक्टर-4 मजदूर मैदान तय किया गया है।
- बालीडीह दिशा से आने वाले वाहनों को कर्बला मैदान और उकरीद मोड़ मैदान में पार्क किया जाएगा।
