बोकारो के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक, बाहर निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक प्लान

बोकारो में आदिवासी बचाओ मोर्चा ने कुड़मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने के विरोध में विशाल आदिवासी आक्रोश रैली निकाली। जिले भर से आदिवासी संगठन और नेता शामिल हुए। चास क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई कई मार्गो पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहा। आदिवासी नेता महेश मुंडा ने कहा कि हर गांव से प्रतिनिधि रैली में भाग लेंगे।

जागरण संवाददाता, बोकारो। कुड़मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने के कुड़मियों के मांग के विरोध में आज बोकारो जिले में आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले विशाल आदिवासी आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इस रैली में जिले भर के साथ-साथ पूरे राज्य के आदिवासी संगठनों और नेताओं के जुटने की संभावना है। जिला प्रशासन ने संभावित भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे चास क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है।

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चास के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस दौरान अनावश्यक रूप से इन मार्गों पर न निकलें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें।