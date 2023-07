सालभर भी न टिक पाई PM सड़क योजना के तहत करोड़ों की लागत से बनी ये सड़क, MLA और MP ने मिलकर किया था शिलान्यास

बेरमो के गोमिया प्रखंड के पचमो पंचायत में पन्नाटांड़ से लेकर पुरनापानी-बियाहीमहुआ तक करोड़ों रुपये की लागत से बनी नवनिर्मित सड़क पहली ही बारिश में बह गई। सड़क कई जगह जमींदोज होने की वजह से ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इस सड़क को बनाने में एक करोड़ बीस लाख की लागत आई है।

उद्घाटन के छह माह तक भी नहीं चली नवनिर्मित सड़क। जागरण

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, बेरमो: बेरमो के गोमिया प्रखंड के पचमो पंचायत में पन्नाटांड़ से लेकर पुरनापानी-बियाहीमहुआ तक करोड़ों रुपये की लागत से बनी नवनिर्मित सड़क पहली ही बारिश में बह गई। सड़क कई जगह जमींदोज होने की वजह से ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक साल पहले 29 जनवरी 2022 को गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और गोमिया विधायक डॉ लंबोदर महतो ने विधिवत भूमिपूजन किया था। साथ ही निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार को गुणवत्तायुक्त सड़क बनाने का सख्त निर्देश दिया था। इसके बाद ठेकेदार क्लासिक इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आठ अगस्त 2022 से निर्माण कार्य शुरु किया गया। एक करोड़ बीस लाख की लागत से कुल 1.4 किलोमीटर की सड़क जनवरी 2023 में बनकर तैयार हुआ। जनप्रतिनिधि के विधिवत उद्घाटन के बाद ग्रामीणों के आवागमन सड़क पर शुरु हो गया। हालांकि, उद्घाटन के महज छह माह बाद ही सड़क के किनारे की मिट्टी कई जगह से जमींदोज हो गई है। सड़क बहने की वजह से ग्रामीणों को आने-जाने में हमेशा खतरा बना रहता है। इस संबंध में पंचायत के मुखिया राजेश महतो ने कहा कि इसकी जांच कराने की मांग उपायुक्त से किया गया है। सड़क निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है, क्लासिक कंपनी के लोगों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं पूर्व मुखिया तेजनारायण महतो ने कहा कि इसकी जांच तो निश्चित ही होना चाहिए। सरकारी पैसा का केवल बंदरबांट हुआ है, अगर गुणवत्तायुक्त सड़क बनी होती इतनी जल्दी नहीं टूटती। घटिया सड़क बनाने वाली कंपनी के साथ-साथ देखरेख करने वाले संबंधित सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ग्रामीणों ने उक्त सड़क निर्माण कार्य की जांच उच्च स्तरीय कराने की मांग प्रशासन से की है। इस संबंध में गोमिया विधायक ने बताया कि सड़क को कोई क्षति नहीं पहुंची है, सड़क किनारे बही मट्टी को जेसीबी से भरवा दिया गया है। बहुत जल्द सड़क किनारे नाली का निर्माण कराया जाएगा।

Edited By: Mohit Tripathi