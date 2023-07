हाथ में कलावा पहन कर आए छात्र को शिक्षक ने पीटा, ब्लेड से कटवाया; स्कूल में जमकर हुआ बवाल

बोकारो थर्मल स्थित कार्मेल स्कूल में मंगलवार को नौवीं कक्षा के एक छात्र को शिक्षक अमित लकड़ा ने पीट दिया। उसका कसूर यही था कि वह अपनी कलाई में मौली धागा (कलावा) पहने था। शिक्षक ने छात्र पर इतना दबाव बनाया कि उसने रोते हुए मौली धागे को ब्लेड से काटकर अलग कर दिया। इस घटना से भड़के उठे लोग।

हाथ में कलावा पहन कर आए छात्र को शिक्षक ने पीटा।

बोकारो जागरण संवाददाता: बोकारो थर्मल स्थित कार्मेल स्कूल में मंगलवार को नौवीं कक्षा के एक छात्र को शिक्षक ने पीट दिया। उसका कसूर यही था कि वह अपनी कलाई में मौली धागा (कलावा) पहने था। शिक्षक ने छात्र पर इतना दबाव बनाया कि उसने रोते हुए मौली धागे को ब्लेड से काटकर अलग कर दिया। इस घटना से भड़के अभिभावकों और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्कूल में बुधवार को हंगामा कर दिया। हालांकि प्राचार्य सिस्टर ने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोग शांत हुए। छात्र ने बताया कि मंगलवार को स्कूल गया था। तभी मानीटर ने हाथ में बंधा मौली धागा देख लिया। उसने शिक्षक से शिकायत कर दी। शिक्षक ने कहा यह स्कूल में पहनना मना है। उन्होंने उसे खोलने का दबाव बनाया। छात्र ने कहा कि यह उसकी आस्था से जुड़ा धागा है, इसे नहीं खोलेंगे। तभ उन्होंने छात्र की पिटाई कर दी। फिर उसने ब्लेड से उसे काटकर हाथ से अलग कर दिया। शिक्षक ने कहा कि कल अपने पिता को लेकर विद्यालय आना। इसके बाद अपने घर पहुंच छात्र ने सारी बातें मां व अन्य स्वजन को दी। छात्र ने लिखित शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी की है। इधर बुधवार को स्वजन ने विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं को यह जानकारी दी। बुधवार को दर्जनों कार्यकर्ता व अभिभावक स्कूल पहुंच गए। परिषद के विभाग मंत्री विनय कुमार ने प्राचार्य से कहा कि ¨हदुओं की आस्था से खिलवाड़ सहन नहीं करेंगे।

