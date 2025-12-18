Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सबको नींद की गोली खिलाकर आओ...', बोकारो में टीचर ने छात्रा का किया यौन शोषण, दूसरी लड़की से कर ली शादी

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:11 AM (IST)

    बोकारो के नावाडीह प्रखंड में एक छात्रा ने शिक्षक पर शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। छात्रा ने नावाडीह थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शि ...और पढ़ें

    Hero Image

    टीचर ने छात्रा का किया यौन शोषण। (सांकेतिक फोटो)

    संवाद सहयोगी, नावाडीह (बोकारो)। नावाडीह प्रखंड के एक स्कूल में कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा ने विद्यालय के शिक्षक पर शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है।

    छात्रा ने बुधवार की शाम नावाडीह थाना में इस बाबत पुलिस से शिकायत की। आरोपित शिक्षक के विवाह कर लेने की सूचना पाकर छात्रा थाना पहुंची थी।

    दूसरी ओर आरोपित शिक्षक का कहना है कि छात्रा का आरोप निराधार है। छात्रा का कहना है कि शिक्षक ने उसे मोबाइल फोन दिया था। उसके बाद उससे बातचीत करने लगा। वह उसके झांसे में आ गई।

    शिक्षक ने उससे विवाह करने की बात कही। इसके बाद भरोसे में लेकर पुस्तकालय में यौन शोषण किया। छात्रा ने शिक्षक के साथ हुए मोबाइल चैट भी पुलिस को दिखाए।

    उसने कहा कि शिक्षक ने एक ओर उससे शादी की बात कही, वहीं दूसरी ओर 13 दिसंबर को किसी अन्य लड़की से बोकारो में शादी कर ली।

    यह जानकारी मिली तो शिक्षक को फोन किया। तब उसने कहा कि तुम घर के लोगों को नींद की गोली खिलाकर बोकारो आओ, तुमसे विवाह कर लेंगे। तब वह घर के सदस्यों को नींद की गोली खिलाकर बोकारो गई, लेकिन शिक्षक उससे नहीं मिला। तब वह घर वापस लौट आई। घरवालों की तबीयत बिगड़ गई तो उनका अस्पताल में इलाज हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नावाडीह थाना के अवर निरीक्षक बंधन भगत ने बताया कि छात्रा ने शिक्षक पर शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने की शिकायत दी है। मामले की सत्यता की जांच कर रहे हैं। छात्रा का मोबाइल फोन जांच के लिए ले लिया है।

    इधर, स्कूल के प्राचार्य ने कहा है कि मामले में कितनी सच्चाई है, यह बता नहीं सकते। विद्यालय के पुस्तकालय में सीसीटीवी नहीं है।