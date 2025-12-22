Language
    SAIL के बोकारो, दुर्गापुर व माइंस अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, इंटरव्यू डेट फाइनल

    By Hari Shankar Pandey Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    सेल (SAIL) प्रबंधन ने नए साल 2026 में बोकारो, दुर्गापुर और माइंस अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। दुर्गापुर में ...और पढ़ें

    सेल का बोकारो जनरल अस्पताल।

    जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) प्रबंधन नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कंपनी की विभिन्न इकाइयों के अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके तहत दुर्गापुर अस्पताल में 7, बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) में 6 तथा झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के अस्पतालों में 5 चिकित्सकों का चयन किया जाएगा।

    SAIL मुख्यालय ने यह निर्णय चिकित्सकों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया है। चयनित चिकित्सकों की नियुक्ति प्रारंभिक रूप से एक वर्ष के अनुबंध पर होगी। उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर यह अनुबंध अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
     
    नियुक्त चिकित्सकों को सम्मानजनक वेतनमान के साथ आवास, चिकित्सा सुविधा एवं मोबाइल फोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पद के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एमबीबीएस, एमडी, पीजी डिप्लोमा अथवा पीजी डिग्री अनिवार्य रखी गई है।

    उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 69 वर्ष निर्धारित की गई है। बीजीएच सहित SAIL की अन्य इकाइयों के अस्पतालों से सेवानिवृत्त चिकित्सकों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।

    दुर्गापुर अस्पताल में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पद पर चार चिकित्सकों के अलावा जनरल सर्जरी, शिशु रोग तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एक-एक विशेषज्ञ चिकित्सक का चयन किया जाएगा।

    उम्मीदवारों का साक्षात्कार 6 एवं 7 जनवरी 2026 को सीएमओ-इंचार्ज, दुर्गापुर अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर को 90 हजार रुपये प्रतिमाह तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों को 1.20 लाख से 1.60 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।

    इसी तरह बोकारो जनरल अस्पताल में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के दो पदों के अलावा हड्डी रोग, न्यूरो, एनेस्थीसिया एवं ईएनटी विभाग में एक-एक विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी।

    वहीं झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के अस्पतालों में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के चार पदों के साथ दंत रोग विभाग में एक चिकित्सक का चयन किया जाएगा।

    प्रबंधन ने जनवरी माह के अंत तक सभी चयनित चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र जारी करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले सभी चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण कंपनी के अस्पतालों में कराया जाएगा।