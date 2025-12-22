SAIL के बोकारो, दुर्गापुर व माइंस अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, इंटरव्यू डेट फाइनल

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) प्रबंधन नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कंपनी की विभिन्न इकाइयों के अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके तहत दुर्गापुर अस्पताल में 7, बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) में 6 तथा झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के अस्पतालों में 5 चिकित्सकों का चयन किया जाएगा।



SAIL मुख्यालय ने यह निर्णय चिकित्सकों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया है। चयनित चिकित्सकों की नियुक्ति प्रारंभिक रूप से एक वर्ष के अनुबंध पर होगी। उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर यह अनुबंध अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।



नियुक्त चिकित्सकों को सम्मानजनक वेतनमान के साथ आवास, चिकित्सा सुविधा एवं मोबाइल फोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पद के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एमबीबीएस, एमडी, पीजी डिप्लोमा अथवा पीजी डिग्री अनिवार्य रखी गई है।

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 69 वर्ष निर्धारित की गई है। बीजीएच सहित SAIL की अन्य इकाइयों के अस्पतालों से सेवानिवृत्त चिकित्सकों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।



दुर्गापुर अस्पताल में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पद पर चार चिकित्सकों के अलावा जनरल सर्जरी, शिशु रोग तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एक-एक विशेषज्ञ चिकित्सक का चयन किया जाएगा।