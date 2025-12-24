Language
    SAIL: बोकारो स्टील प्लांट को मिला नया नेतृत्व, निदेश प्रभारी बने प्रिय रंजन

    By Birendra Kumar Pandey Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    सेल (SAIL) के बोकारो स्टील प्लांट में प्रिय रंजन को निदेशक प्रभारी नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रिय रंजन की नियु ...और पढ़ें

    बोकारो स्टील प्लांट के नए निदेशक प्रिय रंजन।

    जासं, बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट को नया नेतृत्व मिल गया है। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के बोर्ड स्तरीय नियुक्ति प्रकोष्ठ द्वारा मंगलवार को को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रिय रंजन को बोकारो स्टील प्लांट का निदेशक-प्रभारी (डायरेक्टर-इन-चार्ज) नियुक्त किया गया है।

    राष्ट्रपति की स्वीकृति से जारी इस आदेश में कहा गया है कि प्रिय रंजन वर्तमान में सेल में कार्यकारी निदेशक (ईडी) के पद पर कार्यरत हैं और वे पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने 31 दिसंबर 2029 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस पद पर बने रहेंगे।

    आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनकी नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तें बाद में जारी की जाएंगी। यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) और पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड (पीईएसबी) की संस्तुति के बाद की गई है, जिससे बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिली है।

    उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व पीईएसबी ने बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक-प्रभारी पद के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी की गई थी। कुल 12 वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। इन उम्मीदवारों में सेल, आरआईएनएल, मेकॉन तथा ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड से जुड़े अधिकारी शामिल थे।

    प्रिय रंजन अधिशासी निदेशक (ऑपरेशंस) के रूप में कार्यरत हैं और उनके पास माइंस एवं लॉजिस्टिक्स निदेशालय का अतिरिक्त प्रभार भी है। स्टील सेक्टर में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि उनके नेतृत्व में बोकारो स्टील प्लांट उत्पादन विस्तार, तकनीकी आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकेगा।