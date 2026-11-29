जागरण संवाददाता, बोकारो। SAIL Officer Association Elections: स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में काम करने वाले अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है।

इसका कारण यह है की जब तक सेल के अलग अलग इकाई में लंबित आफिसर एसोसिएशन का चुनाव नही हो जाता है तब तक स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इंडिया यानी की सेफी का चुनाव भी संभव नही है।

सेफी के वर्तमान कमेटी का कार्यकाल 19 नवंबर 2026 को समाप्त हो गया है। ऐसे में सेफी के वर्तमान कमेटी की पहली प्राथमिकता बोकारो व राउरकेला में जल्द से जल्द आफिसर एसोसिएशन का चुनाव कराना है।

बोकारो स्टील आफिसर एसोसिएशन का चुनाव फरवरी 2026 से लंबित है, जबकि राउरकेला आफिसर एसोसिएशन का कार्यकाल भी सितंबर 2026 में समाप्त हो गया है।

जबकि भिलाई स्टील में आफिसर एसोसिएशन के वर्तमान कमेटी का कार्यकाल सितंबर 2027 तथा दुर्गापुर में वर्तमान कमेटी का कार्यकाल 2028 तक है।

वर्चुअल मीटिंग में बनी चुनाव की रणनीति

महारत्न कंपनी सेल में आफिसर एसोसिएशन का चुनाव कराने को लेकर बीते दिनों सेफी के पदाधिकारियों के साथ सभी इकाई के निर्वाचित सदस्यों की एक अहम बैठक हुई, बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई।

इस दौरान इस दिसंबर माह से बोकारो व राउरकेला में आफिसर एसोसिएशन का चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने को लेकर रणनीति तैयार किया गया साथ ही नए साल यानी की जनवरी 2027 में सेफी का चुनाव भी जल्द से जल्द कराया जा सकें, इस पर विचार मंथन हुआ।