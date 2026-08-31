SAIL में GM से CGM पदोन्नति की नई योजना, 5 से 7 साल सेवा वाले अधिकारियों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में महाप्रबंधक से मुख्य महाप्रबंधक पद पर पदोन्नति के लिए नई योजना लागू होने जा रही है। इसके हकदार सिर्फ ऐसे अधिकारी होंगे जो कि अपने वर्तमान पद पर बतौर जीएम रहते कम से कम पांच तथा अधिकतम सात साल तक या इससे ऊपर कार्य कर चुके हैं।

इससे कम अवधि में महाप्रबंधक के पद पर काम करने वाले अफसरों को सीजीएम नहीं बनाया जाएगा। सेल प्रबंधन यह निर्णय स्टील एक्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इंडिया सेफी के दिए गए मांग पत्र पर लेने जा रही है। यह नीति बीएसएल, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर सहित सेल के तमाम इकाई में काम करने वाले ऐसे महाप्रबंधक जो की हॉट जोन, माइंस जोन तथा अन्य संवेदनशील इकाई व विभाग में कठिन ड्यूटी रहे है, उनके लिए एक वरदान साबित होगी।

इस योजना से ना सिर्फ उन्हें एक तय समय पर पदोन्नति मिलेगी, बल्कि पदोन्नति के बाद उन्हें उनके वर्तमान इकाई के कार्यभार से मुक्त कर सेल अन्य इकाई में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानांतरित भी किया जाएगा, जिससे वे कंपनी के सभी विभागीय कार्यप्रणाली से अवगत हो सकें।