BSL कर्मियों के बच्चों के लिए खुशखबरी, SAIL देगा छात्रवृत्ति; 2026-27 सत्र के लिए 16 छात्रों का होगा चयन

जागरण संवाददाता, बोकारो। SAIL प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले स्थायी अधिकारी व कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को छात्रवृति प्रदान करेगी। यह छात्रवृति शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए देय होगी। छात्रवृति की कुल संख्या 16 होगी, जिसमें 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा।

बीएसएल कर्मी के ऐसे बच्चे जो की सेकेण्ड्री, सीनियर सेकेण्ड्री, की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 60 प्रतिशत अंक के साथ पास किये हो, इनमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए प्राप्तांक की संख्या 50 प्रतिशत निर्धारित है। उन्हें शैक्षणिक सत्र 2026-27 में मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विश्व विद्यालय तथा तकनीकी संस्था में पठन पाठन के लिए प्रबंधन की ओर से छात्रवृति दी जाएगी।