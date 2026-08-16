SAIL की E-0 परीक्षा में हुई धांधली! कदाचार की शिकायत के बाद Junior Officer 2026 का रिजल्ट अटका

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड( SAIL) में आंतरिक परीक्षा द्वारा कर्मचारी से अधिकारी बनने के लिए आयोजित जूनियर आफिसर 2026 के लिखित परीक्षा परिणाम पर फिलहाल विराम लग गया है। ई जीरो 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में धनबाद व बोकारो के परीक्षा केंद्र पर हुए कदाचार की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया है।

अब इसकी जांच सतर्कता विभाग की टीम ने शुरू कर दी है। जहां इस बात का पता लगाया जा रहा है की परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी में कौन-कौन लोग शामिल थे? इसके लिए बाकायदा परीक्षा केंद्र व इसके आस पास के स्थानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे को भी साक्ष्य जुटाने के लिए खंगाला जाएगा।