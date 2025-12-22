SAIL को संचार उत्कृष्टता के लिए मिला पीआरसीआइ राष्ट्रीय पुरस्कार, अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने दी बधाई

जागरण संवाददाता, बोकारो। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी इस्पात उत्पादक कंपनी सेल को पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी आफ इंडिया (पीआरसीआई) द्वारा आठ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार देहरादून में 13 से 15 दिसंबर तक आयोजित 47वें आल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कांफ्रेंस के दौरान प्रदान किए गए।

ये सम्मान कारर्पोरेट संचार के क्षेत्र में सेल के अभिनव दृष्टिकोण, विशेष रूप से अत्याधुनिक तकनीक के सफल एकीकरण और राष्ट्रीय विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए प्रदान किए गए। सेल ने विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष सम्मान हासिल किए हैं, जो इसकी बहुआयामी संचार रणनीति को दर्शाते हैं।

टीम को बधाई देते हुए सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ हमारा जुड़ाव निरंतर उद्देश्य की स्पष्टता, संगठनात्मक मूल्यों के साथ मजबूत तालमेल और हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं की गहरी समझ को प्रदर्शित करना चाहिए।