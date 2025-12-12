नवंबर माह में कैश कलेक्शन में कमी के बाद SAIL प्रबंधन का कड़ा कदम, दस अधिकारियों का तबादला; देखें-पूरी सूची
SAILः नवंबर महीने में कैश कलेक्शन में गिरावट आने के बाद सेल प्रबंधन सख्त हो गया है। प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से दस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के कई अधिकारियों का तबादला उनके वर्तमान इकाई से कंपनी के दूसरी अन्य इकाई में किया गया है। इनमें प्रबंधन का सबसे ज्यादा फोकस विपणन विभाग की टीम पर है।
कंपनी के घटते एनएसआर तथा नवंबर माह में कैश कलेक्शन के लक्ष्य से पिछड़ने के बाद प्रबंधन दिसंबर माह में अपने नगद संग्रह के लक्ष्य को साधने की पूरी तैयारी में जुट गई है। इसलिए वह योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए विपणन विभाग में नए अधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी है।
जबकि कंपनी के उत्पादन तथा विभागीय कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए सीएमओ के अलावा अन्य विभाग से भी कई अधिकारियों का तबादला दूसरे इकाई में किया गया है। स्थानांतरित अधिकारियों में मुख्य महाप्रबंधक से लेकर सहायक महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
बता दें कि महारत्न कंपनी सेल में निदेशक वाणिज्यिक का पद बीते कई माह से रिक्त है। वर्तमान समय में सेल के निदेशक वित्त एवं लेखा एके पंडा के जिम्मे निदेशक वाणिज्यिक का भी अतिरिक्त प्रभार है।
इसलिए सेल मुख्यालय जल्द ही इस पद पर स्थायी रूप से नए अधिकारी के चयन की प्रक्रिया में जुट गया। जिससे विपणन विभाग का काम काज पूरी तरह सुचारू रूप से चल सके।
SAIL स्थानांतरण सूची (सुव्यवस्थित रूप में)
1. राजीव आनंद
वर्तमान पद: मुख्य महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट, बोकारो
नया पद: सीजीएम (ब्लास्ट फर्नेस), इस्को बर्नपुर इस्पात संयंत्र
2. संजीव रंजन दास
वर्तमान पद: मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री-प्रबंधन), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
नया पद: सीजीएम इंचार्ज (अनुरक्षण एवं उपयोगिता), इस्को बर्नपुर इस्पात संयंत्र
3. बी. विश्वनाथ
वर्तमान पद: सीजीएम (प्रोजेक्ट), चंद्रपुर फेरो इस्पात संयंत्र
नया पद: सीजीएम (कार्मिक), भद्रावती इस्पात संयंत्र
4. प्रवीण कुमार
वर्तमान पद: महाप्रबंधक (कार्मिक), भद्रावती इस्पात संयंत्र
नया पद: जीएम (कार्मिक), चंद्रपुर फेरो इस्पात संयंत्र
5. मनीष रमाल भाटिया
वर्तमान पद: सहायक महाप्रबंधक, चासनाला कोलियरी
नया पद: एजीएम (फाइनेंस), चंद्रपुर इस्पात संयंत्र
6. रितेश मल्लिक
वर्तमान पद: जीएम (फाइनेंस), हैदराबाद CMO
नया पद: जीएम (फाइनेंस), नई दिल्ली CMO
7. मुनीष आहूजा
वर्तमान पद: सीजीएम (सेल्स), नई दिल्ली CMO
नया पद: सीजीएम इंचार्ज, कोलकाता मुख्यालय CMO
8. आर.पी. सिंह
वर्तमान पद: सीजीएम (मार्केटिंग), एसएयू बोकारो
नया पद: सीजीएम (सेल्स), नई दिल्ली CMO
9. रिज़वान अहमद
वर्तमान पद: डीजीएम (कार्मिक), MTI रांची
नया पद: डीजीएम (कार्मिक), कॉरपोरेट ऑफिस, नई दिल्ली
10. अजय कुमार तिवारी
वर्तमान पद: एजीएम (सेल्स), विशाखापट्टनम CMO इकाई
नया पद: भिलाई इस्पात संयंत्र
