नवंबर माह में कैश कलेक्शन में कमी के बाद SAIL प्रबंधन का कड़ा कदम, दस अधिकारियों का तबादला; देखें-पूरी सूची

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के कई अधिकारियों का तबादला उनके वर्तमान इकाई से कंपनी के दूसरी अन्य इकाई में किया गया है। इनमें प्रबंधन का सबसे ज्यादा फोकस विपणन विभाग की टीम पर है। कंपनी के घटते एनएसआर तथा नवंबर माह में कैश कलेक्शन के लक्ष्य से पिछड़ने के बाद प्रबंधन दिसंबर माह में अपने नगद संग्रह के लक्ष्य को साधने की पूरी तैयारी में जुट गई है। इसलिए वह योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए विपणन विभाग में नए अधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी है।

जबकि कंपनी के उत्पादन तथा विभागीय कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए सीएमओ के अलावा अन्य विभाग से भी कई अधिकारियों का तबादला दूसरे इकाई में किया गया है। स्थानांतरित अधिकारियों में मुख्य महाप्रबंधक से लेकर सहायक महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।