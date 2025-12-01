Language
    SAIL कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़कर 53.2 प्रतिशत

    By Hari Shankar Pandey Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    SAIL Announces DA Hike: सेल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है! उनके महंगाई भत्ते में 1.4% की वृद्धि होने जा रही है। इस वृद्धि से सेल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा और उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। यह फैसला कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर लेकर आया है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

    स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी।

    जागरण संवाददाता, बोकारो। SAIL स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सेल में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 1.4 फीसद की बढ़ोतरी होगी। नई दर एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

    इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी के अन्य इकाई में कार्यरत लगभग 58 हजार संयंत्रकर्मी लाभान्वित होंगे। संयंत्रकर्मियों को बढ़े हुए डीए की जानकारी उनके मासिक वेतनमान से प्राप्त होगी। सेल कामगारों के डीए में बढ़ोतरी के साथ ही उनका महंगाई भत्ता 51.8 प्रतिशत से बढ़कर 53.2 प्रतिशत हो जाएगा।

    लेबर ब्यूरो बाजार की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक तीन माह पर सेलकर्मियों के डीए में बढ़ोतरी या कटौती करती है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के तीसरे तिमाही में खाद पदार्थ समेत अन्य दैनिक वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि के कारण संयंत्रकर्मियों का डीए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

    बता दे इससे पूर्व चालू वित्त वर्ष के दूसरे तिमाही में सेलकर्मियों के महंगाई भत्ता में 2.8 फीसद की बढ़ोतरी की गई थी। जो की बीते ड़ेढ साल में अब तक सबसे बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता था। इसके साथ ही सेलकर्मियों के ग्रेच्युटी सीलिंग की राशि को भी बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी गई थी।