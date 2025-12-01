SAIL कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़कर 53.2 प्रतिशत

जागरण संवाददाता, बोकारो। SAIL स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड सेल में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 1.4 फीसद की बढ़ोतरी होगी। नई दर एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी के अन्य इकाई में कार्यरत लगभग 58 हजार संयंत्रकर्मी लाभान्वित होंगे। संयंत्रकर्मियों को बढ़े हुए डीए की जानकारी उनके मासिक वेतनमान से प्राप्त होगी। सेल कामगारों के डीए में बढ़ोतरी के साथ ही उनका महंगाई भत्ता 51.8 प्रतिशत से बढ़कर 53.2 प्रतिशत हो जाएगा।

लेबर ब्यूरो बाजार की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक तीन माह पर सेलकर्मियों के डीए में बढ़ोतरी या कटौती करती है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के तीसरे तिमाही में खाद पदार्थ समेत अन्य दैनिक वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि के कारण संयंत्रकर्मियों का डीए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।