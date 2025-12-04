SAIL को नवंबर में कैश कलेक्शन का झटका, भरपाई के लिए दिसंबर में प्रबंधन अलर्ट

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के नवंबर माह में 9,333 करोड़ रुपये का कैश कलेक्शन किया है। जबकि सेल मुख्यालय की ओर से बीएसएल सहित सभी इकाइयों को नगद संग्रह (कैश कलेक्शन) के लिए 11,140 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था।

भिलाई पहले तो बोकारो तीसरे नंबर पर नवंबर में लक्ष्य पूरा न हो पाने से प्रबंधन (Steel Authority of India Limited) की चिंता थोड़ी बढ़ गई है। इसी कारण दिसंबर माह में अपने नगद संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सेल मुख्यालय अभी से ही पूरी तैयारी में जुट गया है। नवंबर माह के कैश कलेक्शन में सबसे बड़ी भागीदारी भिलाई इस्पात संयंत्र की रही, जिसने माल की आपूर्ति एवं खपत कर कुल 2,854 करोड़ रुपये जुटाए। वहीं बोकारो इस्पात संयंत्र ने 1,793 करोड़ रुपये का संग्रह कर तीसरा स्थान हासिल किया है।

चालू वित्तीय वर्ष में अब तक रिकार्ड प्रदर्शन हालांकि महारत्न कंपनी सेल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के आरंभ (अप्रैल) से लेकर नवंबर तक लगभग एक लाख करोड़ रुपये का कैश कलेक्शन किया है, जो एक रिकॉर्ड प्रदर्शन है। इस अवधि में देश और विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जारी मूसलाधार बारिश व बाढ़ के कारण कंपनी के नगद संग्रह पर आंशिक असर पड़ा। इसके बावजूद विपणन विभाग की पूरी टीम ने अपनी कार्यकुशलता दिखाते हुए कंपनी की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखा।



कंपनी के बढ़ते मुनाफे को देखते हुए संयंत्रकर्मी आगामी 9 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली सेल प्रबंधन और एनजेसीएस सब-कमेटी की बैठक पर निगाहें लगाए हुए हैं, जहां वेतन पुनरीक्षण से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान की उम्मीद है।