SAIL: दिवाली से पहले BSL कर्मियों को मिलेगा अमेजन का गिफ्ट कूपन कार्ड, 2 नवंबर से होगा वितरण

जागरण संवाददाता, बोकारो। SAIL: बोकारो इस्पात संयंत्र (Bokaro Steel Plant) को चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में हुए बंपर मुनाफा के बाद सेल प्रबंधन अपने अधिकारी व कर्मचारियों को सोमवार 2 नवंबर से गिफ्ट कूपन कार्ड का वितरण करने जा रहा है।

गिफ्ट कूपन कार्ड का वितरण 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर 2026 तक उनके संबंधित विभाग में किया जाएगा। जहां सुचारू रूप से कार्ड का वितरण करने के लिए बीएसएल के सभी विभागों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए है।

नोडल अधिकारी का चयन अलग अलग विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया है। बीएसएल के अधिकारी व कर्मचारियों को गिफ्ट कूपन कार्ड लेने के लिए पहचान पत्र के तौर पर अपना गेटपास दिखाने के साथ कार्ड प्राप्ति का हस्ताक्षर नोडल अधिकारी को देना होगाा।

यह कार्ड अमेजन कंपनी का है, जिसके जरिए बीएसएल के अधिकारी लगभग 54 सौ रुपये तथा कर्मचारी लगभग 34 सौ रुपये मूल्य की खाद पदार्थ समेत किसी प्रकार के सामग्री की खरीदारी अलग अलग प्रतिष्ठानों में कर सकते है। बता दें कि सेल प्रबंधन इससे पूर्व बीएसएल में काम करने वाले सभी ठेका श्रमिकों को 12 सौ रुपये मूल्य का गिफ्ट कूपन कार्ड देने की प्रक्रिया बीते 29 अक्टूबर से प्रारंभ कर दी है, जो की 3 नवंबर 2026 तक उनके बीच वितरित किया जाएगा।