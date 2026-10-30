बोकारो में थानेदार के सामने कार्यकर्ता की पिटाई, BJP ने खोला मोर्चा

जागरण संवाददाता, बोकारो। भाजपा कार्यकर्ता अजय कुमार के साथ कसमार थाने में थानेदार के सामने पीटकर घायल किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने एसपी नाथू सिंह मीना से गुरुवार को मुलाकात की।

जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राज के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने थानेदार कुंदन कुमार पर कार्रवाई और घटना में शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की।

जिलाध्यक्ष ने बताया कि अजय कुमार उर्फ अजय भारती थानेदार कुंदन कुमार के बुलाने पर थाने गए थे। वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। आरोप है कि उन्हीं लोगों ने थानेदार के सामने अजय पर हमला किया। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपित अब भी फरार है।

प्रतिनिधिमंडल ने आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ थानेदार पर भी कार्रवाई की मांग की। एसपी ने बेरमो एसडीपीओ को मामले की जांच का आदेश दिया। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रामलाल सोरेन, जिला मंत्री एंजेला सिंह, बोकारो नगर अध्यक्ष विशाल गौतम, नगर उपाध्यक्ष राज रंजन, अमित कुमार, महामंत्री लाल बाबू सिंह, ममता गोस्वामी समेत अन्य लोग शामिल थे।