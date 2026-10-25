SAIL के दो वरिष्ठ अधिकारियों का एसआइएसडी में तबादला, तीन साल के लिए मिली नियुक्ति

जागरण संवाददाता, बोकारो। सेल प्रबंधन ने बोकारो इस्पात संयंत्र के सेफ्टी विभाग में कार्यरत महाप्रबंधक विकास गुप्ता तथा इस्को बर्नपुर इस्पात संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक अजय शर्मा का तबादला स्टील इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट में कर दी है। इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है।

इस्पात मंत्रालय के अधीन संचालित एसआइएसडी में इनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है। हालांकि इस दौरान उक्त दोनों अधिकारियों का वेतन और अन्य सेवा संबंधी लाभ उनकी मौजूदा कंपनी इकाई के माध्यम से जारी रहेगा।

स्टील इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट में सेवा देते हुए वे अपने मौजूदा इकाई के कर्मी बने रहेंगे तथा उनके वेतनमान के अनुसार वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधा का लाभ यथावत बरकरार रहेगा।

बता दें इस्को बर्नपुर इस्पात संयंत्र के सीजीएम पावर अजय शर्मा बोकारो इस्पात संयंत्र में अपनी सेवा दे चुके है, बीएसएल से ही उनका तबादला बर्नपुर इस्पात संयंत्र में किया गया था।

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