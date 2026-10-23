CISF कर्मियों की दिवाली होगी रोशन, हर जवान को मिलेंगे ₹7000

जागरण संवाददाता, बोकारो। दुर्गा पूजा और दीपावली के अवसर पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की परंपरा रही है। कोल इंडिया, सेल और रेलवे जैसे संस्थानों में बोनस की घोषणा हो चुकी है, वहीं कोल इंडिया के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान भी किया जा चुका है।

ऐसे में अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के अधिकारियों और जवानों को भी त्योहार के अवसर पर बोनस की घोषणा हुई है। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक को बोनस का लाभ मिलेगा। इसस Bokaro Steel Plant( BSL) सहित अन्य इकाई के डेढ़ लाख जवान लाभान्वित होंगे।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआइएसएफ के अधिकारी व जवानों को दीपावली के अवसर पर सात हजार रुपये बोनस दिया जाएगा। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देय होगी। रकम का भुगतान 5 नवंबर 2026 को उनके बैंक खाता में अदा कर दी जाएगी।

इससे बीएसएल बोकारो, बीसीसीएल धनबाद, सीसीएल करगली, चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल, ललपनिया सहित अन्य इकाई के लगभग डेढ़ लाख सीआइएसएफ के कर्मी लाभान्वित होंगे। बोनस के हकदार कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ही होंगे, जिन्हें उनके वर्तमान बोनस की राशि सात हजार रुपये में आंशिक कटौती कर 6,908 रुपये एक समान दी जाएगी।