SAIL: बीएसएल में ठेका श्रमिकों को अब नियुक्ति पत्र के बिना नहीं मिलेगा गेटपास

जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों का नया गेटपास बनाने के लिए नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। बिना नियुक्ति पत्र के किसी भी ठेका श्रमिक का नया गेटपास अब नहीं बनेगा। यह नियम 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा।

नए नियम के दायरे में बीएसएल में कार्यरत वैसे वर्तमान ठेका श्रमिकों को भी शामिल किया गया है, जो बिना नियुक्ति पत्र के कंपनी में काम कर रहे हैं। ऐसे ठेका श्रमिकों के गेटपास के नवीनीकरण के लिए भी नियुक्ति पत्र की बाध्यता अनिवार्य कर दी गई है।

प्रबंधन ने यह निर्णय ठेका श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ वित्तीय अनियमितताओं की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से लिया है। ठेका कंपनी जारी करेगी ठेका श्रमिक का नियुक्ति पत्र बोकारो इस्पात संयंत्र में किसी भी ठेका श्रमिक का नया गेटपास बनाने से पहले अब ठेका कंपनी को आवेदक के गेटपास के आवेदन के साथ एक नियुक्ति पत्र बीएसएल प्रबंधन को देना होगा। यह नियुक्ति पत्र संबंधित ठेका श्रमिक के नाम से जारी होगा, जिनकी मूल प्रति नया गेटपास बनवाले वाले ठेका श्रमिक तथा छाया प्रति बीएसएल प्रबंधन के पास जमा होगी।

नियुक्ति पत्र में ठेका श्रमिक का नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, आधार संख्या, प्रतिष्ठान की श्रम पहचान संख्या, पदनाम, रोजगार का प्रकार, कौशल की श्रेणी, कार्यभार करने की तिथि, मूलवेतन व महंगाई भत्ता, आवास सहित अन्य भत्ता जो भी लागू हो, सामाजिक सुरक्षा लाभ, मातृत्व लाभ के अंतर्गत लाभ तथा यूएएन व ईएसआइसी नंबर पूरा विवरण के साथ दर्ज रहेगा।