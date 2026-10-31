CISF में बड़ा बदलाव: 1 नवंबर से नई व्यवस्था, स्टील-कोल और पावर सेक्टर की सुरक्षा की कमान अलग-अलग IG के हाथ में

जागरण संवाददाता, बोकारो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) अपनी प्रशासनिक और परिचालन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नई कार्यात्मक संरचना 1 नवंबर 2026 से लागू कर दी जाएगी।

औद्योगिक संस्थानों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के साथ नई तकनीक के इस दौर में बुनियादी ढांचे को पूरी तरह मजबूत करने के लिए यह संगठनात्मक बदलाव किया जा रहा है।

इसके साथ ही स्टील, कोयला, बिजली, गैस, तेल, अंतरिक्ष और बंदरगाह आदि संस्थानों की सुरक्षा की कमान अलग-अलग सेक्टर के महानिरीक्षकों के नियंत्रण में होगी। वर्तमान में सीआइएसएफ की जिम्मेदारियां देश की विभिन्न इकाइयों और सेक्टरों में अलग-अलग तरीके से बंटी हुई थीं।

इससे कई बार समन्वय और संसाधनों के उपयोग में असमानता देखने को मिलती थी। नई प्रशासनिक व्यवस्था इन सभी चुनौतियों को दूर करने के साथ संगठन को अधिक प्रभावशाली बनाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार (फ्यूचर रेडी) बल बनाने की दिशा में कारगर साबित होगी।