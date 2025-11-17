Bokaro Steel Railway Station: लो कर लो बात! हवलदार की ही चोरी हो गई बाइक

जागरण संवाददाता, बोकारो। RPF झारखंड के बोकारो में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे सुनकर लोग कह रहे हैं-जब हवलदार की ही बाइक सुरक्षित नहीं, तो आम जनता की कौन सुनेगा? बोकारो रेलवे स्टेशन के बाहर से रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के हवलदार मंटू कुमार की बाइक चोरों ने चुरा ली। घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस की कार्यशैली पर सवालों की झड़ी लग गई है। जानकारी के अनुसार, हवलदार मंटू कुमार 13 नवंबर को अपनी ड्यूटी पर बोकारो इस्पात नगर स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने बाइक (BR45B-3473) को स्टेशन कैंप के बाहर हैंडिल लॉक कर खड़ा किया और गश्ती ड्यूटी में निकल गए। लेकिन आधी रात के बाद जब वह करीब 1 बजे लौटे तो उनके होश उड़ गए-बाइक गायब!

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काफी देर तक आसपास खोजबीन की गई, लेकिन बाइक का कहीं कोई पता नहीं चला। बाद में हरला थाना पुलिस को सूचना दी गई और अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि चोरी हुई बाइक हवलदार के छोटे भाई राम प्यारे यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बोकारो रेलवे स्टेशन और उसके आसपास बाइक चोरी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। आए दिन दर्जनों बाइक गायब हो जाती हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कछुआ गति से भी धीमी बताई जाती है। यही वजह है कि इस बार मामला और चर्चाओं में है-क्योंकि सुरक्षा देने वाले की ही सुरक्षा भंग हो गई!

लोगों का कहना है कि अगर स्टेशन क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जाती और सीसीटीवी मॉनिटरिंग सख्त होती, तो शायद यह घटना रोकी जा सकती थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन शहरवासी पूछ रहे हैं-अबकी बार चोर कौन पकड़ पाएगा?