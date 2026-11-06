प्रशांत सिंह दूसरी बार बीसीआई सदस्य निर्वाचित, बोकारो के अधिवक्ताओं ने दी बधाई

जागरण संवाददाता, बोकारो। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता प्रशांत सिंह के लगातार दूसरी बार बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) के सदस्य निर्वाचित होने पर बोकारो के अधिवक्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है।

बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य सुनील सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रशांत सिंह का दूसरी बार इस महत्वपूर्ण पद पर निर्वाचित होना उनके पिछले कार्यकाल में किए गए बेहतर कार्यों और अधिवक्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है।उन्होंने कहा कि प्रशांत सिंह अपने पिछले कार्यकाल में अधिवक्ताओं के हितों को लेकर लगातार सक्रिय रहे।

वे हर अधिवक्ता के सुख-दुख में साथ खड़े रहते थे। अधिवक्ताओं के हित में किए गए उनके कार्यों का ही परिणाम है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में राज्यभर के अधिवक्ताओं ने उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाया।