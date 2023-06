लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपी आरजू मल्लिक को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार, BJP नेता की हत्या का भी है आरोपी

Bokaro News ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली युवती से धर्म छिपाकर पहले प्यार करने के बाद शादी करने के आरोपी आरजू मल्लिक को पुरुलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर युवती ने सामूहिक दुष्कर्म करने का भी आरोप है। युवती ने 2021 में उसने बताया था कि शादी के बाद आरजू के दोस्तों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था।

लव जिहाद और दुष्कर्म का आरोपी आरजू मल्लिक गिरफ्तार।

जागरण संवाददाता, बोकारो: ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली युवती से धर्म छिपाकर पहले प्यार करने के बाद शादी करने के आरोपी आरजू मल्लिक को पुरुलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर युवती ने सामूहिक दुष्कर्म करने का भी आरोप है। युवती ने 2021 में उसने बताया था कि शादी के बाद आरजू के दोस्तों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस इस मामले में आरजू की झारखंड के अलावा बिहार समेत अन्य जगहों पर इसकी तलाश कर रही थी। जब वह गिरफ्तार नहीं हो सका तो इसके घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। बुल्डोजर से घर गिराने पर भी नहीं किया सरेंडर इश्तेहार चिपकाने के बाद भी जब वह पुलिस के समक्ष नहीं आया तो पुलिस की एक टीम बुलडोजर के साथ उसके घर पर पहुंची। यूपी पुलिस की तर्ज पर 2022 के सितंबर में बुलडोजर से घर को पुलिस ने गिरा दिया गया था। इस बड़ी कार्रवाई के बाद भी आरजू न तो गिरफ्तार हुआ और न ही उसने सरेंडर की किया। धनंजय चौबे की हत्या मामले में बिहार से हुआ गिरफ्तार स्थानीय लोगों की बातों पर भरोसा करें तो वह रेलवे में आद्रा मंडल के ठेका पर लगातार नजर बनाए हुए थे। वह ठेका मैनेज करने का काम कर रहा था। इसी बीच उसके विरोधियों ने विरोध किया तो उसने पुरुलिया में टीएमसी नेता धनंजय चौबे की उसने हत्या करवा दी। इसी मामले में पुरुलिया पुलिस की ओर से बनीं एसआईटी ने बिहार के जमुई से उसे गिरफ्तार कर लिया। पार्टी कार्यालय में मारी थी गोली हत्या की घटना दो जून की रात करीब साढ़े आठ बजे तब हुई जब धनंजय आद्रा में पार्टी कार्यालय के अंदर बैठे थे। यहां पर तभी कुछ अज्ञात बदमाश बाइक से आए और इनपर गोलियां चलाने लगे। घटना के बाद घायल को इलाज के लिए लोग अस्पताल पहुंचाएं। यहां उनकी मौत हो गई थी। घटना के समय धनंजय के बॉडीगार्ड भी घायल हो गया था।

Edited By: Mohit Tripathi