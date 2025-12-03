ओडिशा से आकर झारखंड में करते थे झपटमारी, बोकारो पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को दबोचा

जागरण संवाददाता, बोकारो। ओडिशा के जाजपुर जिले से बोकारो में झपटमारी करने आए तीन झपटमारों को पुलिस ने दबोच लिया। दबोचे गए आरोपितों का नाम पूर्वी कोर्ट कोरई जाजपुर निवासी 33 वर्षीय सुनील दास, 22 वर्षीय कबाड़ी गोपाल व 21 वर्षीय अउला आलोक राव है।

आरेापितों के पास से दो बाइक के अलावा चार मोबाइल , पांच नंबर प्लेट, व एक नट खोलने वाला पाना बरामद हुआ है। यह जानकारी एसपी हरविंदर सिंह ने बुधवार को एसपी कार्यालय में दी। बाइक सवार युवक भागने लगे कप्तान ने बताया कि गांधीनगर ओपी प्रभारी चार नंबर मोड़ अब्दुल हमीद चौक के पास अपराध नियंत्रण के लिए वाहन जांच उनके आदेश पर कर रहे थे। जारंगडीह की ओर से दो बीते दिन दो दिसंबर को दो बाइक पर सवार तीन युवक आ रहे थे।

पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया। बाइक सवार युवक भागने लगे। मौके पर मौजूद ओपी प्रभारी गांधीनगर धनंजय कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर बिल्फ्रेंड लकड़ा, एएसआइ लक्ष्मण यादव ने खदेड़कर इन्हें दबोच लिया। इनके पास से दो बजाज पल्सर बाइक के अलावा चार मोाबइल, वाहन का पांच नंबर प्लेट नट खोलने वाला पाना बरामद हुआ।

दुकान से लेकर बैंक की रेकी एसपी ने बताया कि पूछताछ में इन तीनों ने यह कबूल किया कि बीते माह की 26 तारीख को गांधीनगर जरीडीह बाजार स्थित आदित्य ज्वेलर्स के मालिक से गहनों वाला थैला झपटकर भागे थे। इनलोगों ने यह भी बताया कि पहले यह लोग गहना दुकान से लेकर बैंक की रेकी करते हैं। बैंक में रुपये निकालकर जाने वालों को सुनसान जगह देखकर रुपयों से भरा झोला या बैग झपटकर भाग जाते हैं।

गहना दुकान के पास भी वह लोग ऐसा ही करते हैं। नंबर प्लेट यह लोग फर्जी रखते हैं। घटना को अंजाम देते समय वह लोग जिस नंबर को लगाते है उसे भागते समय कुछ दूर आगे जाकर बदल देते हैं ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सका।

बिहार का रहने वाला एक आरोपी कप्तान ने यह भी बताया कि आरोपितों के पास से जब्त दो बाइक में एक ओडी03एस-2820 को यह लोग आंध्र प्रदेश से चोरी किए थे। चोरी की बाइक से भी आरोपित घटना को अंजाम देते थे। इसपर फर्जी नंबर भी वह लोग लगा देते थे। इनका आपराधिक इतिहास है।