Lugu Buru Festival 2025: संताल आदिवासियों की आस्था और भक्ति का दिख रहा अनोखा संगम, सीएम हेमंत सोरेन भी ले रहे भाग

जागरण संवाददाता, बेरमो (बोकारो)। बोकारो : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगू बुरू पहुंचे और संतालियों के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लुगूबुरू घांटाबाड़ी धोरोमगढ़ में आयोजित राजकीय महोत्सव में भाग लिया। मंगलवार सुबह से ही यहां आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ लुगूबाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक दो लाख से अधिक श्रद्धालु पहाड़ की चढ़ाई कर बाबा के दर्शन कर चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुनाय थान परिसर में सुबह से लंबी कतारें लगी रहीं, जहां श्रद्धालु पारंपरिक गीतों और नृत्यों के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त कर रहे हैं। महोत्सव के दौरान टेंट सिटी परिसर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें उनके जीवन, संघर्ष और झारखंड आंदोलन के ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाया गया है। युवा वर्ग इससे प्रेरणा ले रहा है।