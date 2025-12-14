JAP 4 Bokaro: पुलिस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, चंद्रेश्वर अध्यक्ष और सुरेश बने सचिव, पढ़ें-पदाधिकारियों की सूची
JAP 4 Bokaroः झारखंड पुलिस एसोसिएशन शाखा जैप चार-बोकारो का चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। चंद्रेश्वर सिंह अध्यक्ष चुने गए, जबकि संजय कुमार उपाध्यक्ष बने। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बोकारो। JAP 4: झारखंड पुलिस एसोसिएशन शाखा जैप चार-बोकारो का चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। जैप चार शाखा केे अध्यक्ष पद पर चंद्रेश्वर सिंह चुने गए। उपाध्यक्ष का पद संजय कुमार को मिला। सचिव सुरेश एक्का बनें तो कोषाध्यक्ष के पद पर संजय कुमार पासवान निर्वाचित घोषित किए गए। संयुक्त सचिव का पद निरंजन पांडेय को मिला।
सभी नव निर्वाचित पदाधिकारी अवर निरीक्षक(स) केे पद पर कार्यरत हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए बतौर पर्यवेक्षक उतरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के प्रक्षेत्रीय मंत्री उदय शंकर शर्मा को केंद्रीय समिति ने नियुक्त किया था। पक्षेत्रीय मंत्री ने उदय ने बताया कि जैप चार शाखा केे हर पद केे लिए एक ही उम्मीदवार ने नामांकन किया था।
सभी पदों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए। चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूत एकता को यह दिखाता है। संगठन के सभी पदों पर सदस्यों ने सहमति बनाकर चुनाव संपन्न कराया। इनकेे अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर क्षेत्रीय मंत्री बाल्मीकि पाठक और केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य विक्रांत कुमार थे।
चुनाव पदाधिकारी केे तौर पर जिला पुलिस एसोसिएशन केे अध्यक्ष सुनील उरांव, उपाध्यक्ष मनोज दास, मंत्री अनिल कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष भीमसेन प्रसाद, संयुक्त सचिव नौशाद आलम यहां मौजूद थे।
निर्वाचित घोषित होने के बाद सभी विजेताओं को निष्पक्ष काम करने की शपथ भी दिलाई गई। नए अध्यक्ष ने कहा कि वह अपने सदस्यों के हित के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। संगठन से लेकर सदस्यों के हित में भी बेहतर होगा इसकेे लिए वह प्रयास करते रहेंगे।
