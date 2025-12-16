JAC स्टूडेंट्स के लिए PEN अनिवार्यता अस्थायी रूप से शिथिल, तनाव मुक्त होकर भरें परीक्षा फार्म

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रक्रिया को लेकर छात्रों और विद्यालयों को बड़ी राहत दी है। परिषद ने वेब नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन छात्र-छात्राओं का पर्मानेंट एजुकेशन नंबर (पेन) समय पर जनरेट नहीं हो सका है, वे अब भी परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। पेन नंबर एंट्री की अनिवार्यता को फिलहाल अस्थायी रूप से शिथिल किया गया है, ताकि किसी भी छात्र को परीक्षा से वंचित न होना पड़े।



जैक के अनुसार, ऐसे छात्र जिनका पेन नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर टेंपरेरी प्री-फिक्स्ड प्लेसहोल्डर की सुविधा दी गई है। इसके माध्यम से विद्यालय परीक्षा आवेदन भर सकेंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

परिषद ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश को गंभीरता से लें और समयसीमा के भीतर सभी पात्र छात्रों के आवेदन अनिवार्य रूप से भरवाएं।



हालांकि, परिषद ने यह भी साफ किया है कि यह छूट केवल अस्थायी है। भविष्य में सभी छात्र-छात्राओं का पेन नंबर जनरेट कराना अनिवार्य होगा। जिन मामलों में पेन उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित संस्थान के प्रधानाध्यापक जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से पेन नंबर उपलब्ध कराएंगे।

जैक ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद छूटे हुए छात्रों के आवेदन पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान प्रधान की होगी।



परिषद के अनुसार, पेन छात्रों के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पहचान है, जिसमें नाम, माता-पिता का नाम, आधार नंबर, बैंक विवरण सहित शिक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज रहती हैं। इसे स्कूलों द्वारा यू-डायस प्लस पोर्टल के माध्यम से बनाया जाता है।

पेन व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और भविष्य में कॉलेज प्रवेश, छात्रवृत्ति व नौकरियों से संबंधित प्रक्रियाएं आसान होंगी। वर्ष 2026 से मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षाओं के लिए पेन को अनिवार्य किया गया था।



इधर, धनबाद जिले में परीक्षा की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए 96 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 32,106 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे।