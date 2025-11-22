Instagram वाला प्यार बना बेहद खतरनाक! बोकारो से युवती को भगा ले गया बिहार का युवक, थाने पहुंची पत्नी तो हो गया कांड

जागरण संवाददाता, बोकारो थर्मल। झारखंड के बोकारो जिले के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पनपा प्यार एक बड़े अपराध में बदल गया। इंटरनेट मीडिया इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद पश्चिमी चंपारण (बिहार) निवासी 35 वर्षीय युवक अमन आनंद कुशवाहा ने बोकारो की एक युवती को शादी का झांसा देकर अपने प्रेमजाल में फंसा लिया।

युवक शादीशुदा और एक बच्चे का पिता है, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाते हुए युवती को विवाह का वादा किया और लगातार उससे बातचीत और विश्वास का रिश्ता बनाया। इंस्टाग्राम पर हुई मुलाकातों के बाद दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत होती थी। धीरे-धीरे युवक ने युवती को शादी का भरोसा दिलाकर अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। 12 नवंबर को वह युवती के घर पहुंचा और उसे लेकर फरार हो गया।

युवती के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन सहित अन्य तकनीकी मदद से उनकी तलाश शुरू की। लगातार खोजबीन के बाद 19 नवंबर की रात पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। थाने लाए जाने पर युवती युवक से शादी करने पर अड़ी रही, जिसके कारण थाने में देर रात तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामला तब पलटा जब युवक की पत्नी थाने पहुंची और उसकी शादी तथा बच्चे की वास्तविकता सामने आई।

सत्य जानकर युवती का इश्क काफूर हो गया और उसने युवक पर शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक अमन आनंद कुशवाहा को गिरफ्तार कर तेनुघाट जेल भेज दिया।