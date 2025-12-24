Bokaro में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर आइजी सख्त, तीन महीने का मांगा अपराध का ब्यौरा

अरविंद, जागरण बोकारो। बोकारो शहर समेत आस-पास के इलाके में बढ़ी चोरी की घटनाओं पर बोकारो प्रक्षेत्र के आइजी सुनील भास्कर ने नाराजगी जताई है। एसपी को पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि अपराध नियंत्रण को लेकर हुई समीक्षा बैठक में कई बार निर्देश दिया गया कि इलाके में रहने वालों को यह कहा जाए कि वह बाहर जाएं तो पुलिस को जरूर सूचना दें।

इसकी जानकारी माइकिंग से भी थानेदार लोगों को दें। घर में ताला बंद कर बाहर जाने वालों के बारे में पुलिस को जानकारी रहेगी तो थाना के स्तर पर उसकी निगरानी होती रहेगी। सेक्टर चार के लक्ष्मी मार्केट, बालीडीह ओपी के तांतरी, सेक्टर बारह थाना इलाके में बीएसएल के सेवानिवृत सहायक मैनेजर के आवास व चंदनकियारी के बड़कामा में हाल के दिनों में हुई चोरी की घटनाओं का जिक्र करते हुए आइजी ने कहा कि है कि लगता है कि उनके इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है।

बीते तीन माह के अंदर हुई घटनाओं की जानकारी भी उन्होंने तलब किया है। यह भी पूछा है कि भविष्य में चोरियों को रोकने के लिए क्या योजना बनी है और इसके लिए क्या कार्रवाई की गई है इसकी भी जानकारी दी जाए। जेल से बाहर निकले अपराधियों पर नजर रखने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। इसकी भी जानकारी उन्होंने मांगी है।

इधर जब पूरे वर्ष का आंकड़ा खंगाला गया तो जानकारी मिली कि बीते वर्ष पूरे जिले के सभी थाना इलाकों में चोरों ने 138 घरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था तो इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़ गया। बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष चोरों ने अधिक उत्पात मचाया। इस वर्ष में अभी तक चोर 150 घरों का ताला तोड़ चुके हैं।

बीते तीन माह की बात की जाए तो चोरों ने बीते सितंबर माह में 13, अक्टूबर माह में 19 व नवंबर माह में 10 घरों का ताला टूटा। जून माह को छोड़ दिया जाए तो त्योहारों का महीना अक्टूबर में दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ में सबसे अधिक 19 घरों का चोरों ने ताला तोड़ा। जून में बीस घरों में चोरी हुई थी। आइजी ने घरों का ताला टूटने की घटनाओं के अलावा वाहन चोरी, लूट-डकैती छिनतई का ब्यौरा भी थानावार तलब किया है।