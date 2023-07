बोकारो में गोविंदपुर स्थित शिव मंदिर में मंगलवार को सज-धज कर बैठी दुल्हन शादी के लिए दूल्हे का इंतजार करती रही वहीं दूल्हा सबको चकमा देकर बाइक से फरार हो गया। गोविंदपुर कॉलोनी निवासी एक युवती का नावाडीह प्रखंड के पेंक निवासी युवक के साथ कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इसकी जानकारी युवती के भाई को हुई तो उसने प्रेमी से शादी कराने की बात कही।

प्यार में मिला धोखा! सजधज कर मंदिर में इंतजार करती रही दुल्हन, दूल्हा फरार

संवाद सहयोगी, गोविंदपुर/बेरमो: झारखंड के बोकारो में गोविंदपुर स्थित शिव मंदिर में मंगलवार को सज-धज कर बैठी दुल्हन शादी के लिए दूल्हे का इंतजार करती रही, वहीं दूल्हा सबको चकमा देकर बाइक से फरार हो गया। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर सीसीएल कॉलोनी निवासी एक युवती का नावाडीह प्रखंड के पेंक निवासी युवक के साथ कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इसकी जानकारी युवती के भाई को हुई तो उसने प्रेमी से शादी कराने की बात कही। इसके बाद दोनों शादी को राजी हो गए। 18 जुलाई मंगलवार को प्रेमी बाइक से शादी करने गोविंदपुर अकले ही पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद युवती व उसके स्वजन से कहा कि मेरे दोस्त व परिवार के सदस्य पीछे से आ रहे हैं। इसके बाद युवती सजधज कर परिवार के सदस्यों व कालोनीवालों के साथ मंदिर पहुंच गई। सबकुछ ठीक चल रहा था, शादी की रस्म शुरू होने वाली थी कि इतने में युवक के मोबाइल पर किसी का फोन आया जिसके बाद वह फोन पर बात करते करते मंदिर के बाहर चला गया। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक युवक बाइक स्टार्ट कर फरार हो गया। युवक के जाने के बाद भी युवती काफी देर कर उसका मंदिर में इंतजार करती रही, लेकिन वह लौटकर नहीं आया। युवती ने कई बार युवक को फोन भी किया, लेकिन उसने नहीं उठाया, अंत में थकहार सभी वापस लौट गए। क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में अब पुलिस की मदद लेने का प्रयास किया जा रहा है।

Edited By: Yashodhan Sharma