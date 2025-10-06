Language
    गोमिया के होटलों में देह व्यापार की गुप्त सूचना पर छापा, होटल मालिकों को दी सख्त चेतावनी

    By RAJNISH PRASAD Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:29 PM (IST)

    गोमिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीन होटलों पर छापा मारा जहां देह व्यापार की आशंका थी। सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण किया लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने होटल मालिकों को चेतावनी दी कि अनैतिक गतिविधियां पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और पुलिस इस पर लगातार नजर रख रही है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, स्वांग। गोमिया में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तीन होटल पर छापेमारी की। मिली जानकारी के अनुसार, इन होटल में देह व्यापार के संचालन की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी।

    इस पर सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में गोमिया थाना प्रभारी रवि कुमार और आईईएल थाना प्रभारी प्रफुल महतो समेत महिला पुलिस के साथ होटल में पहुंचे और निरीक्षण किया।

    हालांकि, इस दौरान एक भी संदिग्ध नहीं पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल मालिकों से इस संबंध में पूछताछ की और उन्हें चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियां पाई गईं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    छापेमारी में फिलहाल कोई अवैध गतिविधि सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस ने होटल मालिकों को साफ-साफ हिदायत दी कि वह अपने प्रतिष्ठान में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियों की अनुमति न दें।

    इससे पहले भी गोमिया के कई होटल में इस तरह की गुप्त सूचना मिलने पर छापेमारी की जा चुकी है। पिछले मामलों में बोकारो के तत्कालीन डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा भी गोमिया के एक होटल में कार्रवाई के लिए पहुंचे थे।

    सर्किल इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है कि आए दिन उन्हें ऐसी सूचनाएं मिलती रहती हैं कि गोमिया के होटल में लड़का–लड़की कम समय के लिए कमरे लेने जाते हैं। मिली सूचना के अनुसार छापामारी की गई। होटल मालिकों को भी हिदायत दी गई।

    गोमिया पुलिस लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और होटल मालिकों को चेतावनी देते हुए कह रही है कि यदि इस प्रकार की गतिविधियां जारी रहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    पुलिस ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरतेगी और समाज में अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए सतत प्रयास जारी रहेगा।