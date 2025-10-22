फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिरोजाबाद से युुवक महिला मित्र से मिलने पहुंच गया झारखंड
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक युवक फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद अपनी महिला मित्र से मिलने झारखंड पहुँच गया। सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद युवक अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए उत्साहित था। वह फिरोजाबाद से झारखंड अपनी महिला मित्र से मिलने और साथ समय बिताने के लिए गया।
संस, नावाडीह (बेरमो)। इंटरनेट मीडिया दोस्ती ने बुधवार को नावाडीह प्रखंड के भेंडरा गांव में हंगामा मचा दिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का युवक मो शकील फेसबुक पर दोस्ती कर महिला मित्र से मिलने भेंडरा आया। जैसे ही ग्रामीणों ने उसके अजीब व्यवहार और संदिग्ध गतिविधियों को देखा, उन्होंने युवक को पकड़ लिया। घटना के बाद युवक को नावाडीह थाना पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाल थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की।
युवती को ले जाने के इरादे से पहुंचा था युवक :
फेसबुक पर दोस्ती कर महिला मित्र से मिलने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का मो शकील बुधवार दोपहर लगभग चार बजे नावाडीह प्रखंड के भेंडरा गांव पहुंचा। युवक का इरादा युवती को लेकर कहीं और ले जाने का था। स्थानीय ग्रामीणों ने गांव में नए चेहरे की गतिविधियों पर शक किया और पूछताछ की। युवक ने सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। सूचना मिलते ही नावाडीह थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के चंगुल से सुरक्षित निकाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावाडीह ले गई। यहां डॉ. संतोष कुमार ने प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद युवक को पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है।
युवुक ने अपना धर्म छिपाकर प्रेम जताया :
सूत्रों के अनुसार, आरोपी युवक ने फेसबुक पर भेंडरा की युवती से दोस्ती कर उसे विश्वास में लिया और अपना धर्म छिपाकर प्रेम जताया। इसके बाद उसने इतना साहस दिखाया कि उत्तर प्रदेश से लंबी दूरी तय कर युवती से मिलने भेंडरा आ गया। युवती से मिलने के बाद युवक उसे कहीं और ले जाने की फिराक में था। घटना ने ग्रामीणों में सतर्कता और हिम्मत दिखाते हुए युवक को रोकने का उदाहरण पेश किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। वहीं, युवती और उसके परिवार की ओर से इस समय तक थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। फेसबुक दोस्ती के बहाने भेंडरा पहुंचा युवक और ग्रामीणों की त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी घटना को टाल दिया। पुलिस अब युवक के इरादों और युवती के सुरक्षा पहलुओं की गहन जांच कर रही है।
