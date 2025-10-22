फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिरोजाबाद से युुवक महिला मित्र से मिलने पहुंच गया झारखंड

संस, नावाडीह (बेरमो)। इंटरनेट मीडिया दोस्ती ने बुधवार को नावाडीह प्रखंड के भेंडरा गांव में हंगामा मचा दिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का युवक मो शकील फेसबुक पर दोस्ती कर महिला मित्र से मिलने भेंडरा आया। जैसे ही ग्रामीणों ने उसके अजीब व्यवहार और संदिग्ध गतिविधियों को देखा, उन्होंने युवक को पकड़ लिया। घटना के बाद युवक को नावाडीह थाना पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाल थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की।

युवती को ले जाने के इरादे से पहुंचा था युवक :

फेसबुक पर दोस्ती कर महिला मित्र से मिलने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का मो शकील बुधवार दोपहर लगभग चार बजे नावाडीह प्रखंड के भेंडरा गांव पहुंचा। युवक का इरादा युवती को लेकर कहीं और ले जाने का था। स्थानीय ग्रामीणों ने गांव में नए चेहरे की गतिविधियों पर शक किया और पूछताछ की। युवक ने सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे ग्रामीणों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। सूचना मिलते ही नावाडीह थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के चंगुल से सुरक्षित निकाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावाडीह ले गई। यहां डॉ. संतोष कुमार ने प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद युवक को पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है।