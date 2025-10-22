Language
    नावाडीह में पागल कुत्ते का आतंक, दस लोगों को काटा, दो गंभीर

    By Ravi Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:18 PM (IST)

    बुधवार शाम को नावाडीह प्रखंड में एक पागल कुत्ते ने 10 लोगों पर हमला कर दिया, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया और गंभीर रूप से घायल लोगों को चास रेफर कर दिया गया। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है और रेस्क्यू टीम को बुलाया है।

    Hero Image


    संस, जागरण,नावाडीह (बेरमो)। नावाडीह प्रखंड के सदर गांव नावाडीह समेत बासीबेड़ा, पंचमंदिर और ब्लाक मोड़ में बुधवार शाम एक पागल कुत्ते ने अचानक हमला कर 10 लोगों को जख्मी कर दिया। इस हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावाडीह में डा. संतोष कुमार ने किया। गंभीर हालत में नावाडीह निवासी बहादुर महतो (55) और बासीबेड़ा निवासी निखिल कुमार ठाकुर (12) को बेहतर इलाज के लिए चास स्थित सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, बुधवार की शाम पागल कुत्ते ने नावाडीह में सोना परवीन (16) और सन्ना परवीन (7) को काटकर घायल किया। इसके बाद निखिल कुमार ठाकुर के चेहरे और बहादुर महतो के हाथ में काटकर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इसके अलावा नावाडीह के सुमित कुमार (12), ब्लाक मोड़ की मोनिका कुमारी (7), प्रकाश कुमार (30), मिंटु कुमार साव (35), कौशल्या कुमारी (10) और उमा कुमारी (30) भी कुत्ते के हमले में घायल हुए। पागल कुत्ते के अचानक हमले से नावाडीह में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना तुरंत नावाडीह वन विभाग को दे दी गई। प्रभारी वनपाल दुर्योधन महतो ने बताया कि कुत्ते से बचने के लिए सभी ग्रामीणों को सतर्क रहने और उच्च ध्वनि से चेतावनी देने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया है।
    वन विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि जब तक कुत्ता पकड़ा नहीं जाता, बच्चे और बुजुर्ग घर के बाहर अकेले न निकलें और किसी भी अनजान कुत्ते के संपर्क में आने से बचें। वन विभाग के प्रयासों से आशा है कि जल्द ही पागल कुत्ते को काबू कर सुरक्षित स्थिति बनाई जाएगी।
    इस घटना ने नावाडीह प्रखंड में भय और चिंता की स्थिति पैदा कर दी है, और ग्रामीण सतर्क रहने के लिए लगातार एक-दूसरे को सचेत कर रहे हैं।

