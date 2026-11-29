संवाद सहयोगी, पेटरवार (धनबाद)। रांची-बोकारो मुख्य मार्ग पर पेटरवार में कृषि विज्ञान केंद्र के समीप एनएच-23 पर शनिवार देर रात तीन वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में धनबाद के उपविकास आयुक्त सन्नी राज घायल हो गए। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, डीडीसी धनबाद से अपनी महिंद्रा एसयूवी कार से रांची स्थित घर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एसयूवी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।