    चोरी किए मोबाइल से खाली किया बैंक खाता, Odisha Police ने बोकारो से साइबर ठग को दबोचा

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    Odisha News: ओडिशा पुलिस ने चास से साइबर ठगी के आरोपी शहनवाज आलम को गिरफ्तार किया। मोहम्मद अब्दुल्ला का मोबाइल खोने के बाद उनके खाते से दो लाख रुपये गायब हो गए थे। जांच में पता चला कि कुछ पैसे शहनवाज के खाते में गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा ले गई।

    गिरफ्तार आरोपित शहनवाज आलम का मेडिकल करवाती ओडिशा पुलिस।

    जागरण संवाददाता, बोकारो। ओडिशा पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में चास अंसारी मोहल्ला निवासी शहनवाज आलम को गिरफ्तार किया है। आरोपित को ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा के अंगुल जिला की पुलिस ने ले गई।

    बीते माह की सात तारीख को मस्जिद काम्लेक्स मदन मोहन पाड़ा अंगुल निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला सब्जी बाजार गए थे। यहां उनका मोबाइल गिर गया। काफी खोजबीन के बाद भी इनका मोबाइल इन्हें नहीं मिला।

    इसके बाद उन्होंने दूसरा सिम लिया और अपना नंबर चालू कर लिया। अगले दिन आठ तारीख को इन्हें जानकारी मिली कि इनके गुम हुए मोबाइल के माध्यम से उनके खाते से दो लाख रुपये गायब हो गए। इसको लेकर उन्होंने प्राथमिकी कराई।

    प्राथमिकी के बाद जांच शुरू हुई। कुछ रुपये चास निवासी शहनवाज के खाते में आया था। पुलिस आरोपित के यहां पहुंची और इसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश की। कोर्ट के आदेश पर इसे ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा पुलिस ने अपने साथ ले गई।