    चास में नवनिर्मित फोरलेन सड़क धंसी, गड्ढे और दरारों से वाहनों को खतरा; विभाग की लापरवाही पर सवाल

    By BIRENDRA KUMAR PANDEYEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:55 PM (IST)

    चास में नवनिर्मित फोरलेन सड़क धंस गई है, जिससे सड़क पर गड्ढे और दरारें आ गई हैं। इससे वाहनों के लिए खतरा पैदा हो गया है और सड़क निर्माण विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और तत्काल मरम्मत की मांग की है।

    चास में नवनिर्मित फोरलेन सड़क धंसी

    जागरण संवाददाता, बोकारो। चास शहर की नवनिर्मित फोरलेन सड़क पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। धर्मशाला मोड़ से पुरुलिया जाने वाली मुख्य सड़क पर वन विभाग के रेंजर ऑफिस के पास सड़क धंस गई है। बीच सड़क में करीब तीन फीट गहरा गड्ढा बन गया है और उसके चारों ओर दरारें फैल गई है। 

    हादसे से बचने के लिए स्थानीय लोगों ने टहनियां और लाल कपड़ा लगाकर रास्ता चिन्हित किया है, लेकिन इसके बावजूद यह जगह वाहनों के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। रोजाना सैकड़ों वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं।  

    सड़क निर्माण विभाग का कहना है कि चास नगर निगम द्वारा पानी सप्लाई योजना के तहत सड़क के नीचे इप लाइन बिछाया गया है।  पाइप की टेस्टिंग के दौरान लीकेज हुआ, जिससे पानी रिसकर सड़क के नीचे की मिट्टी धंस गई। नवनिर्मित सड़क की ऊपरी परत टूटकर बैठ गई।

    विभाग मौन, कंपनियों में आरोप-प्रत्यारोप जारी

    सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी और पाइप लाइन टेस्टिंग करने वाली कंपनी एक-दूसरे पर गलती मढ़ रही हैं। इधर, झारखंड सरकार का पथ निर्माण विभाग का कार्यालय इसी सड़क से महज 500 गज की दूरी पर स्थित है, लेकिन विभाग के कार्यपालक अभियंता से लेकर अन्य कर्मचारी तक ने मौके का निरीक्षण करना भी जरूरी नहीं समझा। 

    स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग की लापरवाही और ठेकेदारों की मनमानी से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। नागरिकों ने मांग की है कि  तत्काल मरम्मत कार्य शुरू हो और जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके।