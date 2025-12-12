ठंड से ठिठुर रहा चंद्रपुरा, न अलाव पर्याप्त न कंबल; बच्चे-बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान

संवाद सहयोगी, चंद्रपुरा (बेरमो)। विद्युतनगरी चंद्रपुरा एवं आसपास के इलाकों में शुक्रवार को पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, इस कारण यहां ठंड काफी बढ़ गई है। इसके बावजूद यहां अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय लाेग खुद से अलाव जलाकर जब तापते हैं, तब ठंड से राहत पाने के लिए अलाव के निकट मवेशी भी आ जाते हैं। गर्म कपड़े व कंबल के अभाव में गरीब-मजदूर वर्ग के लोग शीतलहरी व कनकनी से काफी परेशान हैं।

सार्वजनिक स्थलों में अलाव की व्यवस्था ठंड बढ़ने के बावजूद विद्यालयों की समय सारिणी में बदलाव नहीं किए जाने के कारण सुबह-सुबह स्कूल जाने के दौरान बच्चों को ठिठुरन झेलनी पड़ रही है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर चंद्रपुरा के 13 चौक-चौराहों व सार्वजनिक स्थलों में अब तक जो अलाव की व्यवस्था की गई है, वह पर्याप्त नहीं है।

अन्य स्थानों में भी अलाव जलवाने की जरूरत है, ताकि वहां के लोग भी ठंड से राहत पा सकें। कंबल वितरण कराने की मांग चंद्रपुरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी ईश्वरदयाल महतो ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर बीसीसीएल एवं सीटीपीएस के सहयोग से चंद्रपुरा मार्केट, स्टेशन बाजार, सिदो-कान्हू चौक, टी-मोड़, दुगदा गोलाई एवं दुगदा बाजार सहित कुल 13 जगहों में अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है।