    Jharkhand News: रेलवे लाइन में मिला CCL कर्मचारी का सिर कटा शव, पत्नी से हुआ था विवाद

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:09 PM (IST)

    कोयलांचल में रेलवे लाइन पर सीसीएल कर्मचारी का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। कर्मचारी पत्नी से विवाद के बाद लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला गंभीर माना जा रहा है।

    रेलवे लाइन में मिला CCL कर्मचारी का सिर कटा शव


    संवाद सहयोगी, बेरमो। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र बरवाबेड़ा तीन पुलवा समीप बरकाकाना गोमोह रेलखंड जारंगडीह बोकारो थर्मल के बीच पोल संख्या 39/32 रेलवे लाइन में स्वांग गोविंदपुर फेज टू खुली खदान परियोजना कार्यालय में कार्यरत 32 वर्षीय सीसीएल कर्मी राकेश कुमार चौहान का शव, सर व हाथ कटा देखा गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोगों ने इसकी सुचना बोकारो थर्मल थाना सहित गोमिया आरपीएफ को दी सुचना पर बोकारो थर्मल थाना के दरोगा कृष्णा उरांव, सअनि बैजून मरांडी व आरपीएफ गोमिया के विकास कुमार सिंह सदलबल घटना स्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और कागजी प्रक्रिया पूरा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु तेनुघाट भेज दिया गया।

    सूत्रों के अनुसार मृतक राकेश कुमार चौहान व उसकी पत्नी किरण देवी में शुक्रवार के रात्रि पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसकी जानकारी कथारा ओपी पुलिस को मिली थी। उसके बाद शनिवार के सुबह घटना घट गई।

    इस संदर्भ में बोकारो थर्मल इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव ने बताया कि घटना रेलवे पटरी में घटी है, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगा।