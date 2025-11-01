Jharkhand News: रेलवे लाइन में मिला CCL कर्मचारी का सिर कटा शव, पत्नी से हुआ था विवाद

संवाद सहयोगी, बेरमो। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र बरवाबेड़ा तीन पुलवा समीप बरकाकाना गोमोह रेलखंड जारंगडीह बोकारो थर्मल के बीच पोल संख्या 39/32 रेलवे लाइन में स्वांग गोविंदपुर फेज टू खुली खदान परियोजना कार्यालय में कार्यरत 32 वर्षीय सीसीएल कर्मी राकेश कुमार चौहान का शव, सर व हाथ कटा देखा गया।

लोगों ने इसकी सुचना बोकारो थर्मल थाना सहित गोमिया आरपीएफ को दी सुचना पर बोकारो थर्मल थाना के दरोगा कृष्णा उरांव, सअनि बैजून मरांडी व आरपीएफ गोमिया के विकास कुमार सिंह सदलबल घटना स्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और कागजी प्रक्रिया पूरा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु तेनुघाट भेज दिया गया।