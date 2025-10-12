Bokaro News: केंद्रीय अस्पताल ढोरी को आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस, अब मिलेंगी ये सुविधाएं

एमामूल होदा, फुसरो। केंद्रीय अस्पताल ढोरी को आधुनिक संसाधनों से लैस बनाने के लिए सीसीएल प्रबंधन अग्रसर है। अस्पताल में बढ़ती मरीजो की संख्या को देखते अतिरिक्त 50 बेड बढ़ाने एवं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) को बड़ा करने की कवायद की जा रही है।

बीते दिन सीसीएल मुख्यालय रांची दरभंगा हाउस के सीएमओ ड़ॉ. भरत सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था की जानकारी लिया था। यहां मरीजो की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने ओपीडी को मॉडिफाई करते हुए बड़ा करने एवं अतिरिक्त इंडोर में 50 बेड बढ़ाने की मांग किया है। जिसपर उन्होंने अस्पताल सीएमओ को सीसीएल मुख्यालय प्रपोजल भेजने की बात कही।



ओपीडी का विस्तार होने से अतिरिक्त मरीज़ों को जगह मिल सकेगी एवं मरीज़ों को लंबी प्रतीक्षा अवधि और भीड़भाड़ से बचने में मदद मिलेगा। अस्पताल के ओपीडी में प्रतिदिन चिकिसक लगभग 250 से 300 मरीजों की जांच कर इलाज कर रहे है।

अस्पताल के बाहर बनेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर केंद्रीय अस्पताल में मरीजों की भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अस्पताल के बाहर (मुख्यद्वारा के किनारे) में रजिस्ट्रेशन काउंटर खोला जाएगा। जहां सीसीएल, ननसीसीएल, सीएसआर व स्मार्ट कार्ड) के मरीज कतार में खड़े होकर पर्ची कटवा कर चिकित्सक से दिखा सकेंगे।

9 साल से अस्पताल का आपरेशन थिएटर है बंद केंद्रीय अस्पताल ढोरी का आपरेशन थिएटर पिछले लगभग 9 साल से बंद है, संसाधन के अभाव के कारण ओटी को बंद कर दिया गया है। अस्पताल के हड्डी विशेषज्ञ ड़ॉ. शदाब अहमद बीच में कुछ-कुछ मरीजों का सर्जरी करने का काम किया।

अस्पताल सीएमओ संजय सिन्हा ने कहा कि आपरेशन थिएटर को भी पुनः चालू करने के लिए मुख्यालय प्रपोजल भेजा गया है। संसाधन आते ही ओटी को चालू किया जाएगा। अस्पताल को मिला डबल डेकर मर्चरी बाक्स केंद्रीय अस्पताल ढोरी को सीसीएल मुख्यालय से डबल डेकर मर्चरी बाक्स उपलब्ध कराया गया है। अब एक बार में दो शव को आराम से रखा जा सकेगा। जल्द ही मर्चरी को अस्पताल के पुराने मर्चरी भवन में शिफ्ट किया जाएगा।



अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मिलेगी सुविधा केंद्रीय अस्पताल ढोरी में वर्षों से अल्ट्रासाउंड मशीन है परंतु सोनोलॉजिस्ट चिकित्सक के नहीं रहने के कारण मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मामले को लेकर सीएमओ संजय सिन्हा ने सीसीएल मुख्यालय से अल्ट्रासाउंड के लिए स्पेशलिस्ट चिकित्सक की मांग किया गया है। चिकित्सक बहाली होते ही मरीजों को अस्पताल में ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी। जिसके बाद मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए भारी भरकम राशि देकर बाहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

बड़ी आबादी केंद्रीय अस्पताल ढोरी पर आश्रित सीसीएल ढोरी, बीएंडके व कथारा सहित नवाडीह, बोकारो थर्मल आदि क्षेत्र की एक बड़ी आबादी केंद्रीय अस्पताल ढोरी पर आश्रित है। यहां छोटे-मोटे मर्ज से लेकर बड़ी दुर्घटनाएं तक के मरीज उपचार करने के लिए आते हैं। इन दिनों अस्पताल के सभी वार्ड मरीज से भर चुका है। अस्पताल में स्किन, हड्डी, नेत्र, दांत, ईएनटी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट सहित महिला विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात है।



ये चिकित्सक केंद्रीय अस्पताल में है कार्यरत : केंद्रीय अस्पताल ढोरी में चिकित्सक रोहित शर्मा, डॉ. नीतिश कुमार, ड़ा. पुनीत गुप्ता, डॉ. शदाब अहमद, डॉ. डान, डॉ. आरएन झा, डॉ. शैलया, ड़ा. रुकसाना, डॉ. श्वेता शरण, डॉ. प्रेमा ज्योति रेड्डी, डॉ. बी सतीश कुमार आदि चिकित्सक नियुक्त है।