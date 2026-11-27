जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में अलग-अलग कार्यादेशों के लिए जारी निविदाओं में अनियमितता को लेकर सेफी के पूर्व महासचिव विमल कुमार विशी ने सीबीआई जांच की मांग की है।

उन्होंने बीएसएल, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर और भिलाई जैसी महत्वपूर्ण इकाइयों में एक करोड़ रुपये से ज्यादा के टेंडरों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

अनुमानित दर से अधिक पर टेंडर आवंटन का आरोप

विमल विशी ने कहा कि सेल की कई इकाइयों में निविदाएं अनुमानित राशि से अधिक दर पर विभिन्न कंपनियों को दे दी गईं और कार्यादेश देने से पूर्व इनकी पूरी तरह समीक्षा भी नहीं की गई।

उनके अनुसार, अधिक दर पर टेंडर स्वीकृत करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) स्तर के अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। इससे कंपनी की साख प्रभावित होने के साथ-साथ कई सीजीएम मानसिक तनाव में हैं। उच्चस्तरीय समिति के गठन का सुझाव निविदा प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए उन्होंने उच्चस्तरीय समिति गठित करने का सुझाव दिया। विशी ने बताया कि कंपनी स्तर पर 400 करोड़ रुपये तक के कार्यादेश का अधिकार निदेशक प्रभारी या निदेशक स्तर के अधिकारियों को है।