जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में कार्यरत हजारों ठेका श्रमिकों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रबंधन ने महत्वपूर्ण पहल की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (जीपीएआईएस) के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इसके तहत प्रत्येक पात्र ठेका श्रमिक को 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा। नई बीमा पॉलिसी 18 नवंबर 2026 से 17 नवंबर 2027 तक प्रभावी रहेगी। खास बात यह है कि बीमा सुरक्षा केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं होगी।

पॉलिसी की अवधि में कार्यस्थल के बाहर किसी दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने पर भी उनके नामित आश्रित को 10 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाएगी। इससे दुर्घटना के कारण परिवार पर आने वाले संभावित आर्थिक संकट से निपटने में मदद मिलेगी।