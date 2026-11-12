NEET UG परीक्षा की सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य, CISF के 104 अधिकारी-जवानों को मिलेगा DG अवार्ड

जागरण संवाददाता, बोकारो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कार्यरत कुल 104 अधिकारी व जवानों को डायरेक्टर जनरल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान इन्हें 21 जून 2026 को पूरे देश भर में आयोजित नीट-यूजी की परीक्षा के संचालन में सराहनीय कार्य के लिए दिया जा रहा है।

3 मई 2026 को हुई नीट-यूजी की परीक्षा में पेपर लीक व अन्य अनियमितताओं के बाद इसे रद्द कर दोबारा 21 जून 2026 को परीक्षा ली गई। इस दौरान प्रश्न पत्र व ओएमआर शीट की सुरक्षा के साथ परीक्षा सामग्री ले जाने के समय एयरपोर्ट, हेलिपैड तथा विभिन्न हब पर परिवहन से लेकर सुरक्षित हैंडलिंग तक सिक्योरिटी को पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए सीआइएसएफ कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नीट-यूजी की परीक्षा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

इसी के आलोक में दिल्ली मुख्यालय सीआइएसएफ (Central Industrial Security Force HQ Delhi) में कार्यरत कुल 104 राजपत्रित अधिकारी व गैर राजपत्रित कर्मियों को अगले हफ्ते डायरेक्टर जनरल अवार्ड देकर उनका मान सम्मान बढ़ाने जा रही है। अवार्ड पाने वाले अधिकारियों की सूची सीआइएसएफ मुख्यालय आइजी रैंक में सोनिया नारंग, शिव कुमार मोहनका, ममता राहुल, सितांशु शेखर मिश्रा, डीआइजी रैंक में आर पोनी, किम, एन प्रकाश रेड्डी, धनंजय नाईक, अपूर्ण पांडेय, अरुण सिंह, सीनियर कमांडेंट में तुषार धनवेश्यर, नरपत सिंह, नितिन कुमार त्यागी, बजाज नीलेश, प्रताप पुंडे, अभिषेक चौधरी, नगेन्द्र देवरी, जी भवेश कुमार, अभिषेक यादव, हेमंता कुमार, हरेन्द्र नारायण, कृष्ण कांत, योगेश प्रकाश सिंह, कमांडेंट कमलेश पुनिया, राकेश चौधरी, जितेन्द्र सिंह राठौर, छगन लाल वर्मा, शिव कुमार पाण्डेय, एएस राजन, योगेश कुमार, नीरज कुमार, दीपक कुमार, प्रदीप कुमार को सम्मानित किया जाएगा।