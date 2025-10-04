Missing: बोकारो में सबसे कम उम्र की मुखिया लापता, पति ने थाना में दिया आवेदन

जागरण संवाददाता, बेरमो (बोकारो)। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया थाना क्षेत्र की गुरुडीह पंचायत की महिला मुखिया सपना कुमारी पिछले दो दिनों से लापता है। इस संबंध में सपना कुमारी के पति ने गोमिया थाना में आवेदन देकर खोजबीन करने की गुहार लगाई है।

बता दें कि सपना कुमारी 2022 के पंचायत चुनाव में जीत हासिल कर बोकारो जिला की सबसे कम उम्र (22 वर्ष) की महिला मुखिया बनी हैं और अपने कार्यों को लेकर हमेशा चर्चा में रही।

बताया गया कि 2 अक्टूबर को वह घर से निकली और घर वापस नहीं लौटी है। वह कहां गईं या कहां हैं, इसकी कोई जानकारी घरवालों को भी नहीं है। बताया गया कि उसका एक बच्चा भी है।

इधर, महिला मुखिया के लापता होने की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर गोमिया थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि इसका आवेदन दिया गया है। अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।