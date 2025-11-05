Language
    Bokaro Weather Update: बोकारो में ठंड की दस्तक, वायरल बुखार-निमोनिया का प्रकोप, बच्चों पर विशेष खतरा 

    By Deo Kant Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:09 PM (IST)

    बोकारो में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही वायरल बुखार और निमोनिया का खतरा बढ़ गया है, खासकर बच्चों में। डॉक्टरों ने बच्चों को ठंड से बचाने और उचित देखभाल करने की सलाह दी है। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

    बोकारो में ठंड की दस्तक

    जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो में बारिश के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात को सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरन का अहसास करा दिया है। मौसम का यह बदलाव सेहत के लिए खतरनाक साबित होने लगा है। वायरल बुखार के साथ सर्दी-जुकाम, गले में खरास, उल्टी-दस्त, निमोनिया, पीलिया तेजी से पैर पसार रहा है। 

    मौसम में नमी के कारण मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ रहा है। बच्चे इस मौसम की चपेट में अधिक आ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार मौसम का यह बदलाव बच्चों की सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। बुधवार को बोकारो का अधिकतम तापमान 30 डिग्री एवं न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    बच्चों की सेहत का सावधानीपूर्वक रखें ध्यान 

    सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डज्ञ केके दास के अनुसार, बच्चों में सांस लेने व दूध पीने में भी समस्या हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हुई होती है। बेहतर है कि ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए नवजात की विशेष देखभाल करें। 

    बच्चों को खुली हवा में न ले जाएं। पूरी बांह वाले कपड़े पहनाएं। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं और बुखार में हल्के कपड़े पहनाएं, ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे।

    बदलता मौसम कर रहा बीमार  

    दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होने से सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। सदर अस्पताल के ओपीडी में रोजाना सौ से अधिक संख्या में मरीज चिकित्सीय परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम में हो रहे बदलाव से बीमार बढ़ रहे हैं। 

    ऐसे मौसम में चिकित्सकों ने सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। दिन में तेज धूप व गर्मी और रात में मौसम अभी ठंडा रहने से बीमारियां बढ़ रहीं हैं। लोगों में सर्दी, बुखार और खांसी के लक्षण अधिक देखने को मिल रहे हैं। मौसम में बदलाव की वजह से बुखार तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग रही है।

    ठंड को लेकर सज गए बाजार  

    ठंड को लेकर बाजार गर्म कपड़ों से सज गए हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए ब्रांडेड कंपनियों ने इस बार कई उत्पाद उतारे हैं। बच्चों, युवाओं व महिलाओं पर अधिक फोकस किया गया है। सर्दी शुरू होते ही बाजार में जर्सी और स्वेटर की मांग बढ़ जाती है। 

    इस बार जर्सी, स्वेटर के साथ विभिन्न प्रकार की जैकेट बाजार में उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए डांगरी, वूलन कुर्ती और वूलन के अन्य आइटम आए हैं। एक तरफ ब्रांडेड कंपनी बाजार को भुनाने के लिए तैयार बैठी हैं, वहीं आम आदमी के लिए सस्ते गर्म कपड़ों की भी मार्केट में भरमार है।

    आगामी सात दिनों का संभावित तापमान


    मौसम पूर्वानुमान (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
    दिनांक अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
    06 नवंबर 31.0 डिग्री 17.0 डिग्री
    07 नवंबर 30.0 डिग्री 17.0 डिग्री
    08 नवंबर 29.0 डिग्री 15.0 डिग्री
    09 नवंबर 28.0 डिग्री 13.0 डिग्री
    10 नवंबर 28.0 डिग्री 13.0 डिग्री
    11 नवंबर 28.0 डिग्री 12.0 डिग्री
    12 नवंबर 28.0 डिग्री 13.0 डिग्री